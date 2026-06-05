Pune: सुरक्षा जाळीच्या कामाला प्रशासकीय ब्रेक; खडकवासला कालवा सुरक्षा ; उपाययोजना करण्याची स्थानिकांची मागणी

किरकटवाडी: खडकवासला धरण ते नांदेड फाटा आणि धायरी फाटा परिसरातून वाहणाऱ्या कालव्याच्या पाण्यात लोखंडी सुरक्षा जाळी बसवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. कालव्यात वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांमुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..काही दिवसांपूर्वी कालव्याच्या पाण्यात उतरलेल्या एका जवानाचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने वाहून जाऊन मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या मार्गावर यापूर्वीही अनेक नागरिक पोहण्यासाठी उतरले असता वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाने या भागाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा आणि दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणांना ‘हॉटस्पॉट झोन’ म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी होत आहे..Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघात 'या' मालिकेसाठी संधी मिळणार! निवड समितीच्या मिटिंगला नवा T20I कर्णधारही राहणार हजर.केवळ जाळीच नव्हे, तर कालव्यालगत कठडे (फेन्सिंग) आणि संरक्षक भिंत उभारावी, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. धोकादायक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी प्रकाशयोजना करावी आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असेही नागरिकांनी सुचवले आहे. कालव्याच्या दोन्ही बाजूंना मराठी व इंग्रजी भाषेत ‘पोहणे निषिद्ध’ असे फलक लावण्यासह शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवावी, तसेच या भागात पोलिस गस्त वाढवून पोहणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी विशेषपथक तैनात करावे, अशीही मागणी जोर धरत आहे.."कालव्यात पोहण्यासाठी येणाऱ्यांमुळे वारंवार अपघात घडत आहेत. प्रशासनाने तातडीने सुरक्षा जाळी आणि इतर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अन्यथा भविष्यात आणखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."- नरेंद्र हगवणे,स्थानिक नागरिक, किरकटवाडी.'माधुरीनं आजपर्यंत कधीच...' धक धक गर्लबद्दल बोलताना रवी किशन म्हणाले... 'ती तिच्या आयुष्यात...'."नागरिकांच्या मागणीनुसार वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे."- मोहन भदाणे,उपविभागीय अधिकारी,मुठा कालवा स्वारगेट विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.