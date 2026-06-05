पुणे

Pune: सुरक्षा जाळीच्या कामाला प्रशासकीय ब्रेक; खडकवासला कालवा सुरक्षा ; उपाययोजना करण्याची स्थानिकांची मागणी

Rising Concerns Over Canal Safety: खडकवासला कालव्यात वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे सुरक्षा जाळी, संरक्षक भिंत आणि कठडे उभारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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किरकटवाडी: खडकवासला धरण ते नांदेड फाटा आणि धायरी फाटा परिसरातून वाहणाऱ्या कालव्याच्या पाण्यात लोखंडी सुरक्षा जाळी बसवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. कालव्यात वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांमुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

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