पुणे

Khadakwasla Canal Water Leakage Pune : खडकवासला कालव्याच्या गळतीमुळे लाखो लिटर पाण्याची नासाडी; जलसंपदा विभागाच्या दुर्लक्षाबद्दल 'सजग नागरिक मंचा'ची तीव्र टीका

Sajag Nagrik Manch Critique on Water Waste : पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुठा कालव्यातून ठिकठिकाणी पाण्याची गळती सुरू; धरणात पाणीसाठा कमी असतानाही दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप
Harsh criticism on administration's role by Sajag Nagrik Manch.

Harsh criticism on administration's role by Sajag Nagrik Manch.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे शहरातून वाहत जाणाऱ्या कालव्यातून ठिकठिकाणी पाण्याची गळती होत असल्याने लाखो लिटर पाण्याची नासाडी सुरू आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीकडे जलसंपदा विभाग दुर्लक्ष करत असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. पुणे महापालिकेच्या पाणीवापरावर जलसंपदा विभागाकडून वारंवार बोट ठेवले जाते, पण स्वतःच्या चुका दिसत नाहीत, अशी टीका सजग नागरिक मंचाने केली आहे.

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