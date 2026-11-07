Khadakwasla Canal Water Leakage Pune : खडकवासला कालव्याच्या गळतीमुळे लाखो लिटर पाण्याची नासाडी; जलसंपदा विभागाच्या दुर्लक्षाबद्दल 'सजग नागरिक मंचा'ची तीव्र टीका

पुणे : पुणे शहरातून वाहत जाणाऱ्या कालव्यातून ठिकठिकाणी पाण्याची गळती होत असल्याने लाखो लिटर पाण्याची नासाडी सुरू आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीकडे जलसंपदा विभाग दुर्लक्ष करत असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. पुणे महापालिकेच्या पाणीवापरावर जलसंपदा विभागाकडून वारंवार बोट ठेवले जाते, पण स्वतःच्या चुका दिसत नाहीत, अशी टीका सजग नागरिक मंचाने केली आहे. .खडकवासला धरणातून निघणारा उजवा मुठा कालवा जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात आहे. या कालव्याद्वारे पुणे जिल्ह्यातील शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. यंदा पाऊस कमी झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणात पाच टीएमसी पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठे पाणीसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .पुणे महापालिकेने या पार्श्वभूमीवर शहरात पाणीकपात सुरू केली आहे. जुलै महिन्यापासून उजवा मुठा कालवा सुरू असून, त्यातून १० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी दौंड, इंदापूर आदी भागात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पण कालव्याला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीकडे जलसंपदा विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.