Khadakwasla Dam: खडकवासला धरणसाखळी ९० टक्के भरली; पानशेतमधून वीज निर्मितीसाठी प्रथमच ६०० क्युसेक विसर्ग, मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

खडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण पावसामुळे चारही धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून, सोमवारी (२७ जुलै) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत धरणसाखळीत एकूण २६.२६ टीएमसी (९०.०९ टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. दरम्यान, ९५.१४ टक्के भरलेल्या पानशेत धरणातून यंदाच्या हंगामात प्रथमच वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. .सोमवारी सकाळी ११ वाजता धरणात ४,५०० क्युसेक पाण्याची आवक सुरू होती. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात प्रथमच वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. वीज निर्मितीनंतर हे पाणी खडकवासला धरणात जमा होत आहे. परिणामी खडकवासला धरणातील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होत आहे. पाणलोट क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण पाऊस लक्षात घेता येत्या काही दिवसांत पानशेत धरण १०० टक्के भरेल. आवश्यकतेनुसार कमी जास्त विसर्ग होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी सांगितले..पानशेत धरण अंबि नदीवर बांधले असून, धरण परिसरात वार्षिक सरासरी सुमारे २,१०० मिलीमीटर पावसाची नोंद होते. यंदा १ जूनपासून आजअखेर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात १,५८३ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. या धरणाची साठवण क्षमता १०.६५ टीएमसी असून सध्या १०.१३ टीएमसी (९५.१४ टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. असे पानशेत येथील शाखा अभियंता प्रतीक्षा रावण मारके यांनी सांगितले..सकाळी ६ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण पूर्ण क्षमतेने (१०० टक्के) भरलेले असून धरणावरून आतापर्यंत २.९२ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. सकाळी ७.३० वाजता धरणातून २,१४० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यानंतर वाढत्या आवकेमुळे सकाळी ११ वाजता हा विसर्ग २,९९६ क्युसेक करण्यात आला. पुढे दुपारी १ वाजता विसर्गात आणखी वाढ करून तो ४,७०८ क्युसेक सुरु होता. तो संध्याकाळी साडेसात वाजता २५६८ क्युसेकने सुरु होता. असे पानशेत येथील शाखा अभियंता वीरेश राऊत यांनी सांगितले..सोमवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण १०० टक्के, पानशेत १०.१३ टीएमसी (९५.१४ टक्के), वरसगाव ११.३५ टीएमसी (८८.५५ टक्के) आणि टेमघर २.८० टीएमसी (७५.५७ टक्के) भरले आहे. चारही धरणांमध्ये दिवसभरात एकूण ४६९ दशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) पाण्याची आवक झाली..गेल्यावर्षी आजच्या दिवशी धरण साखळीत हा साठा २६.१४ टीएमसी (८९.६८ टक्के) होता. धरणांमध्ये वाढणारी आवक लक्षात घेऊन खडकवासला व पानशेत धरणातून टप्प्याटप्प्याने विसर्ग कमी जास्त करण्यात येईल. मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा असे हि खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.