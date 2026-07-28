पुणे

Khadakwasla Dam: खडकवासला धरणसाखळी ९० टक्के भरली; पानशेतमधून वीज निर्मितीसाठी प्रथमच ६०० क्युसेक विसर्ग, मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

सातत्यपूर्ण पावसामुळे खडकवासला धरणसाखळीतील साठा ९० टक्क्यांवर; पानशेतमधून वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक तर खडकवासल्यातून २५६८ क्युसेक विसर्ग सुरू
Khadakwasla Dam

Khadakwasla Dam water level update

esakal

राजेंद्रकृष्ण कापसे
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खडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण पावसामुळे चारही धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून, सोमवारी (२७ जुलै) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत धरणसाखळीत एकूण २६.२६ टीएमसी (९०.०९ टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. दरम्यान, ९५.१४ टक्के भरलेल्या पानशेत धरणातून यंदाच्या हंगामात प्रथमच वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

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