पुणे

Khadakwasala Dam : खडकवासला धरणसाखळीत जूनमध्ये पावसाची शंभरी

खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात जून महिनाअखेरीस पावसाने शंभरी गाठली आहे.
Khadakwasala Dam Water

Khadakwasala Dam Water

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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खडकवासला - खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात जून महिनाअखेरीस पावसाने शंभरी गाठली आहे. वरसगाव धरणाच्या कोकण कड्यालगत असलेल्या परिसरात पाऊस झाल्याने किरकोळ आवक येऊन पाणीसाठ्यातही किंचित वाढ झाली आहे.

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