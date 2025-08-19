पुणे

Khadakwasla Dam Water : खडकवासला धरणातून ३५,३१० क्युसेक विसर्ग कायम; अतिवृष्टीमुळे नदीपात्रात वाढ

खडकवासला धरण साखळी परिसरात मंगळवारी दिवसभर ९५ ते १०५ मिमी पावसाची नोंद झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - खडकवासला धरण साखळी परिसरात मंगळवारी दिवसभर ९५ ते १०५ मिमी पावसाची नोंद झाली. साखळीतील चारही धरणे भरल्यामुळे विसर्ग वाढविण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले जात आहे.

