Khadakwasla Dam Water : खडकवासला धरणातून ३५,३१० क्युसेक विसर्ग कायम; अतिवृष्टीमुळे नदीपात्रात वाढ

खडकवासला - खडकवासला धरण साखळी परिसरात मंगळवारी दिवसभर ९५ ते १०५ मिमी पावसाची नोंद झाली. साखळीतील चारही धरणे भरल्यामुळे विसर्ग वाढविण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले जात आहे..जिल्हाधिकारी आणि पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विसर्ग काटेकोरपणे नियंत्रणात ठेवला जात आहे. प्रत्येक तासाला पावसाचे प्रमाण व धरणातील पाण्याची पातळी तपासून नियोजन केले जात आहे.सध्या सुरू असलेला ३५,३१० क्युसेक विसर्ग बुधवारी सकाळी सातपर्यंत कायम ठेवण्यात येणार आहे. रात्री उशिरा अतिवृष्टी झाली तरी विसर्ग वाढविण्याऐवजी तो तसाच सुरू ठेवण्याची शक्यता असल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी दिली. अधिकारी वर्ग धरण परिसरात थांबून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेऊन आहेत..टेमघर धरण शंभर टक्के भरल्याने तेथून ३०० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पानशेत व वरसगाव ही धरणे अनुक्रमे ९८ टक्के भरली असून त्यांतून मिळून १२,००० क्युसेकपेक्षा अधिक पाणी सोडले जात आहे. खडकवासला धरण ८७ टक्के भरले असून येथून ३५,३१० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..या विसर्गामुळे मुठा नदीपात्रातील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली असून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पुणे शहरातील नागरिकांनी तसेच सोसायट्यांनी दक्षता घेणे गरजेचे आहे,' असे आवाहन ही कुऱ्हाडे यांनी केले.