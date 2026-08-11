पुणे

खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत करा : प्रा. मेधा कुलकर्णी

खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता पूर्ववत करा : प्रा. मेधा कुलकर्णी
Published on

पुणे, ता. ११ : पुणे शहराला पाणीपुरवठा होत असलेल्या खडकवासला धरणाची गाळामुळे साठवण क्षमता घटली आहे. ती पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केली.

राज्यसभेतील विशेष उल्लेखाद्वारे त्यांनी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. खडकवासला धरणाची मूळ साठवण क्षमता सुमारे ३.७५ टीएमसी होती. मात्र, साचलेल्या गाळामुळे ती निम्म्यापेक्षा अधिक घटून सध्या सुमारे १.७५ टीएमसी इतकी राहिली आहे. साठवण क्षमता घटल्याने पावसाळ्यात उपलब्ध पाणी साठविण्यासह पावसाळ्यानंतर पुण्याची वाढती पाण्याची गरज भागविण्यावर मर्यादा येत आहेत. विशेषतः कमी पावसाच्या वर्षांत याचा जलव्यवस्थापनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. धरणातील गाळ काढणे, जलाशयाचे आधुनिकीकरण आणि प्रभावी जल अंदाजपत्रक तयार करणे, अशा उपाययोजनांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करावा, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली.

Pune water supply issues
Pune environmental concerns
Khadakwasla Dam water storage capacity
sediment accumulation in dams
how to restore dam capacity
role of MEhta Kulkarni in water management
Pune monsoon water availability
impact of sediment on water reservoirs
effective water management solutions
Khadakwasla Dam modernisation
Pune local government water initiatives
Khadakwasla Dam maintenance solutions
sediment removal techniques for dams
water conservation in Pune
Khadakwasla Dam capacity restoration
खडकवासला धरणाची पाण्याच्या उपलब्धतेवरील परिणाम
पुणे पाण्याची आवडती समस्या
धरणांमध्ये गाळ टाकणे
जल व्यवस्थापनातील आधुनिक उपाय
कमी पावसाचा जलसाठ्यावर प्रभाव
पुणे प्रशासनाचे पाण्याचे उपाय
खडकवासला धरणाचे आधुनिकीकरण
जलाशयांच्या गाळाच्या निवारणाची техника
खडकवासला धरणाच्या क्षमतेची कमी
जलसाठ्याचा फायदेशीर अभ्यास
पर्जन्याळात पाण्याची उपलब्धता आणि पुरवठा
Marathi News Esakal
www.esakal.com