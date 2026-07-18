पुणे

Pune: खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला; दौंड, इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी निर्णय

Drinking Water Supply for Daund and Indapur: खडकवासला धरणातून मुठा उजव्या कालव्यातील पाण्याचा विसर्ग ७०० वरून १,००० क्युसेक करण्यात आला आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: खडकवासला धरणातून मुठा उजव्या कालव्यात गेल्या दहा दिवसांपासून ७०० क्युसेकने सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग वाढत आता एक हजार क्युसेकने केला आहे. दौंड आणि इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हा विसर्ग करण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.

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