Pune Rainfall Update : पुणेकरांना दिलासा ! खडकवासला धरणसाखळीतील जलसाठ्यात २४ तासांत लक्षणीय वाढ; पावसाचा जोर कायम

राजेंद्रकृष्ण कापसे पुणे शहरासाठी अत्यंत महत्वाचे मानल्या जाणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीत मागील २४ तासांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. चारही धरणांत एकूण १.८७१ टीएमसी पाण्याची आवक (येवा) जमा झाला आहे..खडकवासला धरण परिसरात ४१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून एक जूनपासून पडलेला पाऊस २०४ मिलिमीटरपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या धरणात ०.४० टीएमसी (२०.३० टक्के) पाणीसाठा असून ०.१३७ टीएमसी (१३७ एमसीएफटी) पाण्याची आवक (येवा) झाली आहे..Khadakwasala Dam Water : खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा वाढू लागला; चार दिवसांच्या पावसाने नेमका काय बदल घडवला?.पानशेत धरणात ११५ मिलिमीटर पाऊस पडून एक जूनपासून पडलेला पाऊस ४९३ मिलिमीटर झाला आहे. येथे ३.०३ टीएमसी (२८.५१ टक्के) साठा असून ०.५८८ टीएमसी (५८८ एमसीएफटी) पाण्याची आवक (येवा) झाली आहे. वरसगाव धरण परिसरात ११२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून एक जूनपासून पडलेला पाऊस ४७१ मिलिमीटर झाला आहे. धरणात ३.१९ टीएमसी (२४.८७ टक्के) पाणीसाठा असून ०.९२४ टीएमसी (९२४ एमसीएफटी) पाण्याची आवक (येवा) झाली आहे..टेमघर धरणात सर्वाधिक २१५ मिलिमीटर पाऊस पडला असून एक जूनपासून पडलेला पाऊस ६३५ मिलिमीटर झाला आहे. येथे ०.३१ टीएमसी (८.३० टक्के) पाणीसाठा असून ०.२२२ टीएमसी (२२२ एमसीएफटी) पाण्याची आवक (येवा) झाली आहे..चारही धरणांतील एकूण पाणीसाठा सध्या ६.९३ टीएमसी (२३.७८ टक्के) इतका झाला आहे. तुलनेत मागील वर्षी याच दिवशी १८.३५ टीएमसी (६२.९५ टक्के) पाणीसाठा होता. दरम्यान, खडकवासला धरणातून अद्याप पाणी सोडण्याची अद्याप परिस्थिती नाही. येथील परिस्थितीवर खडकवासला पाटबंधारे विभाग व प्रशासन लक्ष ठेवून आहे..महत्त्वाचे मुद्दे * मागील २४ तासांत चारही धरणांत १.८७१ टीएमसी पाण्याची आवक (येवा)* खडकवासला येथे ४१ मिमी, पानशेत ११५ मिमी, वरसगाव ११२ मिमी, टेमघर येथे २१५ मिमी पाऊस* टेमघर धरणात सर्वाधिक पावसाची नोंद* सध्या चारही धरणांचा एकूण साठा ६.९३ टीएमसी (२३.७८%)* मागील वर्षी याच दिवशी साठा १८.३५ टीएमसी (६२.९५%) होता* खडकवासला धरणातून अद्याप पाण्याचा विसर्ग सुरू नाही* प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.