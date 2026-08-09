पुणे

खडकवासला धरणातून मुठा नदीतील विसर्ग बंद

खडकवासला धरणातून मुठा नदीतील विसर्ग बंद
Published on

खडकवासला, ता. ९ : धरणसाखळी परिसरात पावसाचा जोर ओसरल्याने खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून सुरू असलेला ८५६ क्युसेक विसर्ग रविवारी (ता. ९) रात्री आठ वाजल्यापासून पूर्णपणे थांबविण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे.
खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणे सध्या १०० टक्के भरली असून, एकूण पाणीसाठा २९.१५ टीएमसी झाला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा २५.८३ टीएमसी (८८.६३ टक्के) इतका होता. यंदा पावसाचे प्रमाण चांगले असल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra dam water levels
Khakdaswala dam water release
Khadakwasla dam water status
monsoon impact on Khadakwasla dam
Khadakwasla dam news
Khadakwasla dam latest update
Khadakwasla reservoir level
Khadakwasla dam overflowing
dam management in Maharashtra
water management Khadakwasla
Khadakwasla dam local news
water release schedule Khadakwasla
rainfall effect on dams
irrigation and dams in Maharashtra
Khadakwasla dam history
खडकवासला धरण पाण्याचा विसर्ग
खडकवासला धरण साठा
खडकवासला धरण ताज्या बातम्या
धरण आणि पाण्याचे व्यवस्थापन
खडकवासला धरण माहिती
धरणाची वाढती पाणीसाठा
पाऊस आणि धरणे
खडकवासला धरणाच्या चार धरणांचा एकत्रित साठा
धरणांच्या पाण्याचे प्रमाण
पाण्याचा विसर्ग थांबवण्याची कारणं
धरण सूचनांबाबत महत्त्वाची माहिती
खडकवासला धरणातील पाण्याचे वाढते प्रमाण
महाराष्ट्रातील धरणे
खडकवासला धरण इतिहास
Marathi News Esakal
www.esakal.com