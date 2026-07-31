Khadakwasla Dam: खडकवासला, दुपारी एकला खडकवासलातून २७,२०३ क्युसेक ; पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

खडकवासला: खडकवासला धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणातून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग शुक्रवारी (दि. ३१) दुपारी १ वाजता २२,८८० क्युसेक्सवरून वाढवून २७,२०३ क्युसेक्स करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ७ आणि ८ जुलै रोजी सोडण्यात आलेल्या विसर्गाइतकाच विसर्ग अवघ्या महिन्याभरात पुन्हा केला जात असून, पानशेत व वरसगाव धरणांतून येणाऱ्या पाण्याची भर पडत असल्याने परिस्थितीनुसार हा विसर्ग २५ हजार ते ३० हजार क्युसेक्स पर्यंत वाढविण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..शुक्रवारी सकाळी सहा वाजता खडकवासला धरण १०० टक्के भरले असून त्यात १.९७ टीएमसी पाणीसाठा होता. पानशेत धरणात १०.४७ टीएमसी (९८.३८ टक्के), वरसगाव धरणात १२.२१ टीएमसी (९५.२८ टक्के) आणि टेमघर धरणात ३.०९ टीएमसी (८३.३६ टक्के) पाणीसाठा नोंदविण्यात आला. चारही धरणांमध्ये मिळून ७८३ एमसीएफटी येवा झाला. खडकवासला धरणातून आतापर्यंत सांडव्यातून एकूण ४.०९ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती.पानशेत धरणात पाण्याची पातळी वेगाने वाढत असल्याने सकाळी ७.३० वाजता जलविद्युत गृहातून ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू होता. सांडव्यातून सुरू असलेला १,७१४ क्युसेक विसर्ग सकाळी ८.३० वाजता वाढवून ३,१९६ क्युसेक केला. यामुळे खडकवासला धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत असल्याने सकाळी ९ वाजता सांडव्यातून मुठा नदीपात्रातील विसर्ग ५,७८३ क्युसेकवरून वाढवून ७,९२५ क्युसेक केला..त्यानंतर सकाळी ९ वाजता पानशेत धरणातील सांडव्यावरील विसर्ग सकाळी १० वाजता ३,१९६ क्युसेकवरून वाढवून ४,९७५ क्युसेक करण्यात येणार असल्याची सूचना प्रशासनाने दिली. त्यानंतर, खडकवासला धरणातील पाणीपातळी सातत्याने वाढत असल्याने सकाळी १०.३० वाजता सांडव्यातील विसर्ग ७,९२५ क्युसेकवरून वाढवून १६,२४७ क्युसेक करण्यात आला..त्यानंतर सकाळी १०.३० वाजता पानशेत धरणातील सांडव्यावरील विसर्ग सकाळी ११.३० वाजता ४,९७५ क्युसेकवरून वाढवून ९,९६० क्युसेक करण्यात येणार असल्याने खडकवासला धरणातील वाढत्या येव्यामुळे दुपारी १२ वाजता मुठा नदीपात्रातील विसर्ग १६,२४७ क्युसेकवरून वाढवून २२,८८० क्युसेक करण्यात आला..Chhatrapati Sambhajinagar: पावसाची संमिश्र कृपादृष्टी; खरिपातील पिकांना नवसंजीवनी; वेताळवाडी धरण ‘ओव्हरफ्लो’.याचवेळी वरसगाव धरण ९६ टक्के भरल्याने जलविद्युत गृहातून ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू असून, सांडव्यातून सुमारे ३,७०० क्युसेक विसर्ग लवकरच सुरू करण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली. त्या पाठोपाठ पाणलोट क्षेत्रातील अतिवृष्टी आणि धरणांमध्ये सुरू असलेला मोठा येवा लक्षात घेऊन खडकवासला धरणातून दुपारी १ वाजता सांडव्यातील विसर्ग २२,८८० क्युसेकवरून वाढवून २७,२०३ क्युसेक करण्यात आला. त्यामुळे मुठा नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.