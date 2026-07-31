पुणे

Khadakwasla Dam: खडकवासला, दुपारी एकला खडकवासलातून २७,२०३ क्युसेक ; पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा

Khadakwasla Dam Discharge Increased to 27,203 Cusecs: खडकवासला धरणातून दुपारी १ वाजता २७,२०३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला असून पानशेत व वरसगाव धरणांतूनही टप्प्याटप्प्याने विसर्ग वाढविण्यात आला आहे.
Khadakwasla Dam

Khadakwasla Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खडकवासला: खडकवासला धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणातून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग शुक्रवारी (दि. ३१) दुपारी १ वाजता २२,८८० क्युसेक्सवरून वाढवून २७,२०३ क्युसेक्स करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ७ आणि ८ जुलै रोजी सोडण्यात आलेल्या विसर्गाइतकाच विसर्ग अवघ्या महिन्याभरात पुन्हा केला जात असून, पानशेत व वरसगाव धरणांतून येणाऱ्या पाण्याची भर पडत असल्याने परिस्थितीनुसार हा विसर्ग २५ हजार ते ३० हजार क्युसेक्स पर्यंत वाढविण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

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