Khadakwasla Dam: खडकवासला धरणातील विसर्ग ४,७०८ क्युसेक; धरणसाखळीत ७८.४९ टक्के पाणीसाठा; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

राजेंद्रकृष्ण कापसेखडकवासला: खडकवासला धरणातील पाण्याची पातळी झपाट्याने घटत असल्याने धरणाच्या सांडव्यावरील पाण्याचा विसर्ग कमी करण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे. आज (शुक्रवारी) सकाळी ८ वाजल्यापासून सध्या सुरू असलेला ९,४०५ क्युसेक विसर्ग कमी करून ४,७०८ क्युसेक करण्यात येणार आहे. .पाटबंधारे विभागाने पावसाचे प्रमाण आणि धरणात होणारी आवक लक्षात घेऊन पुढील काळात विसर्ग पुन्हा कमी किंवा वाढविण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुठा नदीपात्रात नागरिकांनी उतरू नये, तसेच नदीपात्रातील जनावरे व साहित्य तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Pandharpur Wari: २७ वर्षाची परंपरा असलेल्या थापलिंग पायी दिंडी सोहळ्यात तरुणांचा उस्फूर्त सहभाग .धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या २४ तासांत टेमघर येथे १७७ मिमी, पानशेत १०८ मिमी, वरसगाव १०३ मिमी आणि खडकवासला येथे २९ मिमी पावसाची नोंद झाली. सकाळी ६ वाजेपर्यंत २४ तासात चारही धरणांमध्ये मिळून २,३१६ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवक झाली आहे.असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी दिली..Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले.सध्या खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले असून, पानशेतमध्ये ८२.२९ टक्के, वरसगावमध्ये ७६.८८ टक्के आणि टेमघरमध्ये ६१.६८ टक्के पाणीसाठा आहे. धरणसाखळीतील एकूण पाणीसाठा २२.८८ टीएमसी (७८.४९ टक्के) इतका असून, गेल्या वर्षी याच दिवशी तो २३.६० टीएमसी (८०.९८ टक्के) होता. खडकवासला धरणातून आतापर्यंत सांडव्याद्वारे १.८२ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.