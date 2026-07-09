Khadakwasla Dam : मध्यरात्री खडकवासला धरणावर नेमकं काय घडलं? धरणातून कोणत्या वेळेत किती पाणी सोडलं? पाहा विसर्गाचा संपूर्ण टाईमटेबल, अशी टळली पूरस्थिती?

खडकवासला (पुणे) : मंगळवार मध्यरात्रीचे बारा वाजले... बाहेर दुपारी थांबलेल्या पावसाने जोर धरला होता. खडकवासला धरणात येणाऱ्या पाण्याचा वेग प्रत्येक क्षणाला वाढत होता. रिअल-टाइम माहितीमुळे दर तासाला पाऊस, येवा व पातळीचे आकडे (Khadakwasla Dam water level today) वेगाने बदलत होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन तर पाण्याच्या पातळीवरील सतत कटाक्ष होता. यंदाच पदभार स्वीकारलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी पहिली मोठी परीक्षा होती. .धरण कधी भरेल, किती पाणी सोडायचे आणि कोणत्या वेळी सोडायचे, या प्रत्येक निर्णयावर लाखो पुणेकरांची सुरक्षितता अवलंबून होती. अखेर अचूक नियोजन, संयम आणि समन्वयाच्या बळावर मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करूनही मुठा नदीपात्रातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात पाटबंधारे विभागाला यश आले..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात दहा दिवसातच वाढला 27.77 टीएमसी पाणीसाठा; महाबळेश्वरला 24 तासांत 266 मिमी पाऊस, पाहा धरण आणि तालुकानिहाय आकडेवारी.मंगळवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास खडकवासला धरणातील पाणीसाठा ९४ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यानंतर पावसाचा जोर अधिक वाढला होता. खडकवासला, पानशेत आणि वरसगावच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा अंदाज घेऊन धरणातील आवक व जलपातळीवर सतत लक्ष ठेवले. त्यानुसार वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करून जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन, महापालिका, पोलीस व पूर नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली जात होती..कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख, उपअभियंता तुषार भामरे आणि शाखा अभियंता वीरेश राऊत यांच्यासाठी ही पहिली मोठी पूरनियंत्रणाची परिस्थिती ठरली. स्थापत्य सहाय्यक अभिषेक पासलकर आणि कर्मचारी मदतीला होते. दरम्यान, हवामान विभागाने दिलेल्या रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर धरणातून नियंत्रित व टप्प्याटप्प्याने विसर्गाचे नियोजन वेळेत करण्यात आले..Kas Lake Overflow Video : सातारकरांची पाण्याची चिंता मिटली! मुसळधार पावसाने 'कास तलाव' ओव्हरफ्लो; पाहा सांडव्यावरील थरारक दृश्य.तरीही परिस्थिती नियंत्रणातवेळेत घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने विसर्ग वाढविल्यामुळे खडकवासला धरणातून २७,२०३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सलग सात तास, तर त्यानंतर १८,२७१ क्युसेक विसर्ग सलग साडेसात तास सुरू ठेवण्यात आला. म्हणजेच तब्बल साडेचौदा तास मोठ्या प्रमाणात पाणी नदीपात्रात सोडूनही मुठा नदीकाठावरील परिस्थिती नियंत्रणात राहिली..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' 33 टक्क्यांहून अधिक भरली! साताऱ्यातील इतर धरणांमध्ये किती पाणी? वाचा एका क्लिकवर...."मंगळवारी रात्री खडकवासला धरणावर अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती होती. पाणलोट क्षेत्रात अचानक पावसाचा जोर वाढल्याने धरणातून नियंत्रित विसर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हवामान विभागाच्या अंदाजामुळे आवश्यक पूर्वतयारी आधीच करण्यात आली होती. त्यामुळे योग्य वेळी आणि टप्प्याटप्प्याने विसर्ग करता आला. हा निर्णय काही तास उशिरा झाला असता, धरणातून ४० हजार क्युसेकपर्यंत पाणी सोडण्याची वेळ आली असती आणि पूरस्थिती अधिक गंभीर झाली असती. मात्र, अधिकाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण, अचूक जलव्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयामुळे संभाव्य मोठा धोका टळला."-डॉ. प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ.खडकवासला धरणाच्या विसर्गाचा कालावधीकालावधी विसर्ग (क्युसेक) कालावधी१२:०० – १:०० - ८४२ -१ तास१:०० – १:३० - १,६८४ -३० मिनिटे१:३० – २:३० - ३,४२४ -१ तास२:३० – ३:१५ - ६,६३४ -४५ मिनिटे३:१५ – ३:४५ - १४,३९३ -३० मिनिटे३:४५ – ५:३० - २२,८८० -१ तास ४५ मिनिटे५:३० – १२:३० - २७,२०३ -७ तास१२:३० – ८:०० - १८,२७१ -७ तास ३० मिनिटेरात्री ८:०० ते १०:०० - १५,१५७ - २ तासरात्री १०:००ते १०.३० - ६२९६- अर्धा तासरात्री १०:३० पूर्ण विसर्ग बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.