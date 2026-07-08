Pune Khadakwasla-Fursungi Tunnel : खडकवासला–फुरसुंगी २ हजार कोटींचा बोगदा मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण; ३–४ टीएमसी पाणी बचत

प्रकाश शेलारखुटबाव ( पुणे) : खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदाचे काम मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. तसेच जनाई शिरसाई ३४९ कोटी रुपये किंमतीच्या बंद नळी योजनेचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. आज दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी लक्षवेधी द्वारे सरकारचे लक्ष पाणी या विषयावरील प्रलंबित प्रश्नांकडे वेधले. आमदार कुल यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्री विखे यांनी विधानभवनात उत्तरे दिली. .आमदार कुल यांनी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करताना चिबड (खारवट) जमिनीचा प्रश्न, खडकवासला ते फुरसुंगी बंदिस्त बोगदा प्रकल्प, उजनी बॅकवॉटरमधील स्वयंचलित बॅरेजेस, कोल्हापूर पद्धतीच्या बांधऱ्यांचे स्वयंचलित बांधऱ्यामधे रूपांतरण तसेच जनाई-शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या विस्ताराबाबत विधान भवनात प्रश्न मांडले.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर देताना सांगितले की, दौंड तालुक्यातील नापीक व चिबडजमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय खर्चाने पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यास पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. पुणे शहरातून जाणारा खडकवासला ते फुरसुंगी हा कालवा बंदिस्त करून बोगद्याद्वारे पाणी नेण्याचा सुमारे २ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. यामुळे ३ ते ४ टीएमसी पाणी वाचणार असून याचा थेट फायदा दौंड, इंदापूर व बारामती भागाला होणार आहे..उजनी बॅक वॉटर मधील बॅरेज तसेच मुळा मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या जुने बंधारे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या डीपीआरला तातडीने मंजुरी देऊन गती दिली जाईल. तसेच पुरंदर योजनेच्या नवीन भुलेश्वर (कुपटेवाडी) वितरिकेचा समावेश दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुळशी धरणाचे (टाटा पॉवर) पाणी पूर्व भागातील सिंचनासाठी वळवण्याबाबत टाटा कंपनीच्या अध्यक्षांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल. तसेच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त पाणी नीरा आणि उजनी धरणात वळवून सोलापूर, धाराशिव व लातूरपर्यंत पोहोचवण्यास प्राधान्य दिले जाईल . उजनीसह राज्यातील ६ प्रमुख धरणांमधील गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेला पावसाळ्यानंतर वेग दिला जाईल आणि केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून जुन्या धरणांचे 'डॅम सेफ्टी ऑडिट' केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.