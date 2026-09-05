Khadakwasla Fursungi Tunnel : पाच कि.मी. लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्ण खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान काम वेगात

पुणे : जलप्रदूषण रोखण्याबरोबरच पाण्याची बचत करणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या खडकवासला धरण ते फुरसुंगी या दरम्यान बोगद्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. खडकवासला, धायरी, वडाचीवाडी आणि उरुळी देवाची अशा सात ठिकाणांवरून एकाच वेळी चार बूमरच्या (टनेल बोअरिंग मशिन) माध्यमातून काम सुरू आहे. .वर्षभरात सुमारे पाच किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान २३ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून पाणी वाहून नेण्याची योजना जलसंपदा विभागाकडून तयार करण्यात आली आहे..Sangamner Ganeshotsav: गणेशोत्सवात लेझर, प्लाझ्माला ‘नो एंट्री’! जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांचे आदेश; धनिप्रदूषणमुक्त उत्सव होणार.शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. खडकवासला, धायरी, कात्रज, वडाचीवाडी, उरुळी देवाची, फुरसुंगी आणि लोणी काळभोर अशा सात ठिकाणांहून एकाच वेळी बोगदा खोदाईचे काम सुरू करण्यात आले आहे..असा आहे प्रकल्प ६.३ डायमीटर ‘डी’ आकाराचा बोगदा खोदण्यात येत आहे. सुमारे २३ किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा असणार आहे. बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून ४१ क्युसेक पाणी सोडण्यात येणार आहे..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय ६० की ६२? सात राज्यांसाठी नियम बदलणार, नेमका काय आहे आदेश? .धरणाच्या भिंतीपासून मागील बाजूस ९० मीटर अंतरावर आणि जलाशयाच्या खालील बाजूस १८ मीटर खोलीवरून हा बोगदा जाणार आहे. त्यामुळे पाणी गुरुत्वाकर्षण शक्तीने फुरसुंगीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी या दरम्यानच्या बोगद्याचे काम वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.