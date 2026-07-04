Khadakwasala Dam Water : खडकवासला प्रकल्पातील धरणांत अर्धा टीएमसी पाणी वाढ

खडकवासला - घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी दिवसभर दमदार पाऊस झाला. दरम्यान, चारही धरणात एकूण ४.१८ टीएमसी (१४.५० टक्के) इतका पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे चारही धरणांत मिळून सुमारे अर्धा टीएमसी पाणीसाठा जमा झाला आहे..जुलैच्या सुरवातीपासूनच पावसाने काहीसा जोर धरला आहे. गुरुवारी खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला, तर गुरुवारी रात्री व शुक्रवारी दिवसभर पावसाची संततधार सुरू होती. पाणलोट क्षेत्रात दिवसभरात जोरदार पावसाच्या सरी पडल्या..यामुळे पानशेत धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ६३ व वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ६१ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. टेमघर धरणाच्या परिसरात ४३ मिलिमीटर पाऊस पडला, तर खडकवासला प्रकल्पाच्या क्षेत्रात ११ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे सकाळी सहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत २१३ दशलक्ष घनफूट पाणी जमा झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.