Khadakwasla Theft : खडकवासला सोसायटीतील चार बंद सदनिका फोडल्या; ४ अज्ञात चोरट्यांकडून सुमारे दीड लाखांचा ऐवज लंपास!

खडकवासला : खडकवासला, ता. ३० : खडकवासला परिसरातील होमडेल सोसायटी येथे रविवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास झालेल्या घरफोडीच्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. चार अज्ञात चोरट्यांनी सोसायटीतील चार बंद सदनिकांचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करत रोख रक्कम व ऐवज मिळून सुमारे दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. ही घटना नांदेड सिटी पोलीस ठाणे हद्दीत घडली असून पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. या प्रकरणी अनमोल आनंद घोष (वय १९) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. .घोष हे आपल्या कुटुंबासह होमडेल सोसायटीत वास्तव्याला आहेत. पहाटे साधारण ३.३० वाजताच्या सुमारास चार अज्ञात इसमांनी त्यांच्या फ्लॅटचे तसेच डी-विंगमधील आणखी एका फ्लॅटचे कडीकुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. चोरट्यांनी घोष यांच्या घरातून एक लाख रुपये रोख रक्कम तसेच मंजू घोष यांच्या नावाचे युको बँकेचे दोन चेक चोरून नेले. तर डी-विंगमधील कदम यांच्या फ्लॅटमधून ४० हजार रुपये रोख, चांदीचे पैंजण (किंमत १,५०० रुपये) आणि चांदीचे ब्रेसलेट (किंमत ३,००० रुपये) असा ऐवज लंपास करण्यात आला. दोन्ही ठिकाणांहून मिळून चोरलेला एकूण ऐवज १ लाख ४४ हजार ५०० रुपयांचा असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Pune News : कात्रज उद्यानातील ऑनलाईन बुकिंगला प्रतिसाद; दोन वर्षांत ५ लाख ४४ हजार ६३ पर्यटकांकडून ऑनलाईन बुकिंग!.घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलीस आयुक्त अजय परमार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अतुल भोस आणि पोलीस उपनिरीक्षक स्वप्नाली गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासासाठी जप्त करण्यात आले असून चोरट्यांचा मागोवा घेण्यासाठी तांत्रिक पथक कार्यरत आहे. अनमोल घोष यांच्या फिर्यादीवरून नांदेड सिटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक स्वप्नाली गायकवाड करीत आहेत. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..बंद सदनिका 'लक्ष' ; ग्रामस्थांचा पोलिसांना इशाराखडकवासला गावातील मोठ्या सोसायटीत चार बंद सदनिका फोडल्यामुळे रविवारी पहाटे एकच खळबळ उडाली आहे. सोसायटीत सुरक्षारक्षक असतानाही चोरीची घटना कशी घडली, त्या रात्री प्रत्यक्षात किती रक्षक ड्युटीवर होते आणि मोठ्या सोसायटीसाठी सुरक्षा व्यवस्था पुरेशी होती का, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चोरटे मागील बाजूने सोसायटीत येऊन त्याच मार्गाने पसार झाल्याचे समोर आले असून, त्यांना बंद सदनिका नेमक्या कशा ओळखल्या, याचाही तपास सुरू आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनी पोलिसांसमोर चोरट्यांचा तातडीने शोध घेण्याची मागणी केली आहे. तपासात विलंब झाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.