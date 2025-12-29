पुणे

Khadakwasla News : खडकवासला वाहन तपासणी दरम्यान दोन लाखांची रोख रक्कम जप्त; निवडणूक आचारसंहितेचा कडक पालन!

Cash Seizure : खडकवासला येथे वाहन तपासणी दरम्यान दोन लाखांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. ही कारवाई निवडणूक आचारसंहितेच्या पालनासाठी स्थिर सर्वेक्षण पथकाने केली.
Vehicle Inspection Drives in Khadakwasla

किरकटवाडी : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कडक तपासणी मोहिमेदरम्यान खडकवासला येथे उभारण्यात आलेल्या चेक पोस्टवर कारवाई करण्यात आली. सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी स्थिर सर्वेक्षण पथकाकडून करण्यात आलेल्या वाहन तपासणीदरम्यान एका कारमधून रोख रक्कम रुपये दोन लाख आढळून आली.

