Khadakwasla News : खडकवासला वाहन तपासणी दरम्यान दोन लाखांची रोख रक्कम जप्त; निवडणूक आचारसंहितेचा कडक पालन!

निलेश चांदगुडेकिरकटवाडी : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कडक तपासणी मोहिमेदरम्यान खडकवासला येथे उभारण्यात आलेल्या चेक पोस्टवर कारवाई करण्यात आली. सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी स्थिर सर्वेक्षण पथकाकडून करण्यात आलेल्या वाहन तपासणीदरम्यान एका कारमधून रोख रक्कम रुपये दोन लाख आढळून आली..महानगरपालिका निवडणूक २०२५ अंतर्गत लागू असलेल्या आचारसंहितेनुसार अवैधरीत्या रोख रक्कम वाहतूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड क्षेत्रात तपासणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने खडकवासला येथील चेक पोस्टवर येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची सखोल तपासणी करण्यात येत होती. या दरम्यान संशयास्पद कार थांबवून तपासणी केली असता वाहनामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली..Akola Municipal Election : अकोल्यात महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला; प्रचाराला वेग!.तपासणीदरम्यान संबंधितांकडे सदर रकमेच्या स्त्रोताबाबत विचारणा करण्यात आली. मात्र, रक्कम कुठून व कशासाठी आणली आहे याबाबत कोणताही वैध पुरावा, कागदपत्रे अथवा समाधानकारक माहिती संबंधितांकडून सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाचा संशय लक्षात घेऊन स्थिर सर्वेक्षण पथकाने पंचनामा करून ही रक्कम ताब्यात घेतली..पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी जप्त करण्यात आलेली रुपये दोन लाखांची रोख रक्कम नांदेड सिटी पोलीस स्टेशन येथे जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिली. याप्रकरणी पुढील चौकशी पोलीस प्रशासनामार्फत सुरू असून, निवडणूक काळात अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांवर आळा बसण्यास मदत होणार आहे..दरम्यान, ही कारवाई स्थिर सर्वेक्षण पथकाचे नोडल अधिकारी आशिष सुपणार यांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात आली. या कारवाईत पथक प्रमुख कुणाल मते, शुभम डोळस, महेश लोंढे तसेच भरारी पथकातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक समीर कदम, पथक प्रमुख रवीराज बेंद्रे, दिनेश सोनवणे व महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी अशाच प्रकारची कडक तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.