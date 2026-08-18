पुणे

केशवनगर-खराडी उड्डाण पुलाला अजितदादांचे नाव देण्याची मागणी

केशवनगर-खराडी उड्डाण पुलाला अजितदादांचे नाव देण्याची मागणी
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मुंढवा, ता. १८ ः केशवनगर-खराडी परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उड्डाण पुलाचे केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर हा उड्डाण पूल नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला. या पुलाला अजितदादा पवार यांचे नाव द्यावे, असे निवेदन पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी रोहन सुरवसे यांनी दिले.

केशवनगर-खराडी पुलाचे काम बऱ्याच वर्षांपासून रखडले होते. त्यासाठी दादांनी सकाळी सहा वाजता पुलाला भेट देवून काम लवकर पूर्ण करा, असा आदेश महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिला व दुसऱ्याच दिवशी काम सुरू होऊन पूल लवकर पूर्ण झाला. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी अजितदादा पवार यांनी पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या विकासाभिमुख कार्याची आठवण कायम राहावी, या उद्देशाने या पुलाला दादांचे नाव देऊन, लवकर नामकरण करण्यात याव, अशी मागणी सुरवसे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

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