पुणे

‘खडू फळ्यापलीकडे’ पुस्तकाचे प्रकाशन

‘खडू फळ्यापलीकडे’ पुस्तकाचे प्रकाशन
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पुणे, ता. २० ः संजय बच्छाव लिखित आणि न्यू इरा पब्लिशिंग हाउसतर्फे प्रकाशित ‘खडू फळ्यापलीकडे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘मसाप’च्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाप्रसंगी ‘मराठी वाङ्‍मय परिषद, वडोदरा’चे अध्यक्ष मिलिंद बोडस, प्रा. मनोज बोरगावकर, लेखक संजय बच्छाव, न्यू इरा पब्लिशिंग हाउसच्या संचालक अमृता तांदळे आदी उपस्थित होते. बच्छाव यांचे शिक्षक प्रा. सतीश केरकर आणि प्रा. अमृता भांबुरे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. ममता क्षेमकल्याणी यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिल माने यांनी आभार मानले.

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