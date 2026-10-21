Pune Police : ‘खाकी’च्या मायेने फुलवली १२ जणांच्या आयुष्यात नवी पहाट!

पुणे - अमली पदार्थांच्या गर्तेत सापडलेल्या तरुणांना कोठडीत पाठविण्याऐवजी, मायेचा हात देत पुन्हा उभे करण्याचा संवेदनशील प्रयोग पुणे पोलिसांनी यशस्वी केला आहे. परिमंडळ तीनने ‘एनडीपीएस’ कायद्यातील कलम ६४(अ) अंतर्गत १२ जणांना व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रात उपचार मिळवून दिले. त्यापैकी नऊ जणांना न्यायालयाने खटल्यातून कायदेशीर ‘डिस्चार्ज’ दिला आहे. त्यामुळे ‘खाकी’ वर्दीतील या संवेदनशीलतेने या तरुणांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण झाली आहे..एखादा तरुण व्यसनाच्या विळख्यात ओढला जातो, तेव्हा केवळ एक व्यक्ती भरकटत नाही; तर त्यासोबत आई-वडिलांची स्वप्ने आणि भविष्याची राखरांगोळी होते. शहरात अमली पदार्थांचे जाळे विणणाऱ्या तस्करांवर वज्रप्रहार करतानाच, या दलदलीत नकळत अडकलेल्या निष्पापांचे आयुष्य वाचवणेही तितकेच गरजेचे होते. हीच तळमळ उराशी बाळगून पोलिस उपायुक्त डॉ. सागर कवडे यांनी संवेदनशीलतेची एक नवी वाट चोखाळली. वारजे, नऱ्हे, उत्तमनगर आणि नांदेड सिटी या पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांत केवळ गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्या संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या सूचना दिल्या..कायदा केवळ शिक्षेची भीती दाखवत नाही, तर सुधारण्याची संधीही देतो. याचा प्रत्यय ‘कलम ६४(अ)’ मुळे आला. शिक्षेऐवजी उपचारांची वाट निवडणाऱ्या या १२ तरुणांना किरकटवाडी येथील ‘आत्मनिर्भर सोशल फाउंडेशन’च्या केंद्रात दाखल करण्यात आले. तेथील शास्त्रोक्त उपचार, समुपदेशन आणि स्वतःच्या प्रबळ आत्मबलाच्या जोरावर या तरुणांनी व्यसनाधीनतेची शृंखला कायमची तोडून टाकली. महिनाभराच्या कालावधीनंतर त्यांच्यातील सकारात्मक बदल पाहून न्यायालयाने उत्तमनगर व नांदेड सिटीच्या प्रत्येकी तीन, नऱ्हे येथील दोन आणि वारजे येथील एका तरुणाला कायदेशीर प्रकरणातून ‘डिस्चार्ज’ दिला. तर उर्वरित तिघांच्या प्रकरणांवरही सकारात्मक सुनावणी सुरू आहे..तस्करांवर वज्रप्रहार, व्यसनाधीनतांना संजीवनी -तस्करांसाठी कायद्याचा कठोर पाश आणि व्यसनात अडकलेल्यांसाठी मायेची संजीवनी देत पोलिसांनी सिद्ध केले की, खरी गुन्हेगारी संपवायची असेल तर मनातील अंधार दूर करावा लागतो. पोलिसांनी दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेमुळे आज नऊ कुटुंबांतील अश्रू पुसले गेले. भरकटलेली ही पावले पुन्हा एकदा ताठ मानेने स्वाभिमानाच्या मार्गावर चालू लागली आहेत.अमली पदार्थ विक्रेत्यांसाठी कायद्याचा कठोर बडगा आणि व्यसनाच्या आहारी गेलेल्यांसाठी उपचार व पुनर्वसनाची संधी, हीच पोलिसांची भूमिका आहे. अमली पदार्थ मुक्त समाज घडवायचा असेल, तर केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नाही. त्यासोबत पुनर्वसनाचा संवेदनशील दृष्टिकोन असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.- डॉ. सागर कवडे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ तीन..एनडीपीएस कलम ६४(अ) : शिक्षेऐवजी पुनर्वसनाचा मार्गअमली पदार्थ विरोधी कायद्यातील ‘कलम ६४(अ)’ ही व्यसनाधीन व्यक्तींना शिक्षेऐवजी सुधारण्याची कायदेशीर संधी देणारी तरतूद आहे. अमली पदार्थांचे सेवन किंवा वैयक्तिक वापरापुरता अल्प साठा बाळगणाऱ्या व्यक्तींनी स्वेच्छेने शासनमान्य केंद्रात वैद्यकीय उपचार घेण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांना या कलमाचा लाभ मिळतो. न्यायालयाच्या परवानगीने संबंधित व्यक्तीला व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले जाते. उपचार यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर, वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे न्यायालय संबंधिताला खटल्यातून कायदेशीर सवलत देते. मात्र, व्यावसायिक तस्कर किंवा उपचार अर्धवट सोडणाऱ्यांना ही सवलत मिळत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.