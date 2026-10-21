पुणे

Pune Police : ‘खाकी’च्या मायेने फुलवली १२ जणांच्या आयुष्यात नवी पहाट!

अमली पदार्थांच्या गर्तेत सापडलेल्या तरुणांना कोठडीत पाठविण्याऐवजी, मायेचा हात देत पुन्हा उभे करण्याचा संवेदनशील प्रयोग पुणे पोलिसांनी यशस्वी केला.
Maharashtra Police

Maharashtra Police

ESakal

अनिल सावळे
Updated on

पुणे - अमली पदार्थांच्या गर्तेत सापडलेल्या तरुणांना कोठडीत पाठविण्याऐवजी, मायेचा हात देत पुन्हा उभे करण्याचा संवेदनशील प्रयोग पुणे पोलिसांनी यशस्वी केला आहे. परिमंडळ तीनने ‘एनडीपीएस’ कायद्यातील कलम ६४(अ) अंतर्गत १२ जणांना व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रात उपचार मिळवून दिले. त्यापैकी नऊ जणांना न्यायालयाने खटल्यातून कायदेशीर ‘डिस्चार्ज’ दिला आहे. त्यामुळे ‘खाकी’ वर्दीतील या संवेदनशीलतेने या तरुणांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
Youth
Drugs
Marathi News Esakal
www.esakal.com