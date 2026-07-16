पुणे

Ravindra Dhangekar: माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल; खलील शेख प्रकरणात मोठी कारवाई

Police register case against former MLA Ravindra Dhangekar: पुण्यातील रविवार पेठेत असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर उत्कर्ष असोसिएट्स या कंपनीकडून इमारत बांधण्यात येत होती. यामध्ये खलील शेख यांच्यासोबत प्रतिभा धंगेकर, वर्षा शेडगे यांच्यासह पाच भागीदार होते.
Khalil Sheikh Case

Khalil Sheikh Case

esakal

संतोष कानडे
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Pratibha Dhangekar Pune FIR

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगे, त्यांच्या पत्नी वर्षा शेडगे यांच्यासह १० जणांवर स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलिस आरोपींचा शोध घेत असून या प्रकरणात अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

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