Ravindra Dhangekar: माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल; खलील शेख प्रकरणात मोठी कारवाई

Pratibha Dhangekar Pune FIRपुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगे, त्यांच्या पत्नी वर्षा शेडगे यांच्यासह १० जणांवर स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलिस आरोपींचा शोध घेत असून या प्रकरणात अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे..खलील शेख यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी एक व्हिडीओ जारी करत काही व्यक्तींची नावं घेतली होती. वेगवेगळ्या व्यवहारात आपली फसवणूक झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यातला एक व्यवहार पुण्यातल्या रविवार पेठेतल्या वक्फ बोर्डाच्या जागेचा होता..Akkalkot Hannur coordination meet: हन्नूरमध्ये ‘सहविचार सभा’द्वारे चपळगाव गटातील १८ गावांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा; प्रशासन-लोकप्रतिनिधींचा अभिनव समन्वय.नेमकं प्रकरण काय?पुण्यातील रविवार पेठेत असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर उत्कर्ष असोसिएट्स या कंपनीकडून इमारत बांधण्यात येत होती. यामध्ये खलील शेख यांच्यासोबत प्रतिभा धंगेकर, वर्षा शेडगे यांच्यासह पाच भागीदार होते. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नव्हता, या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे रवींद्र धंगेकरांनी याप्रकरणी तेव्हा भाजपर आरोप केले होते.या प्रकल्पातील पाचही भागीदार कर्ज भरु न शकल्याने शेख खलील यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा, रवींद्र धंगेकर यांनी केला होता. मात्र खलील शेख यांनी व्हिडीओत दावा केला होता की, बाळा शेडगे आणि रवींद्र धंगेकर यांनी ५० लाख दिले नाहीत, त्यामुळे आत्महत्या करीत आहे.. यासह इतरांनीही फसवलं असल्याचं शेख व्हिडीओत म्हणाले होते..वाहतूक पोलिसांना आता ‘सर्व्हिस गन’ बाळगणे अनिवार्य, विश्वास नांगरे पाटील यांचे थेट आदेश.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर धंगेकर काय म्हणाले?''आम्ही कुठल्याही व्यवहारात नव्हतो. या व्यवहारातून आम्ही २०२५ लाच बाहेर पडलो होतो. हा प्रोजेक्ट हा राजकारणाचा बळी ठरलेला प्रोजेक्ट आहे. मी आमदार झालो म्हणून प्रोजेक्टचं नुकसान झालेलं आहे. आम्ही सगळे भागीदार या प्रोजेक्टमुळे देशोधडीला लागलेलो आहोत.'' अशी प्रतिक्रिया रवींद्र धंगेकर यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.