Khambatki Ghat Traffic Jam : खंबाटकी घाटात ST बस ठप्प; विकेंडला पुणे-सातारा महामार्गावर भीषण ट्रॅफिक कोंडी!

सातारा-पुणे महामार्गावर खंबाटकी घाटाच्या मध्यभागी एक अशी अनपेक्षित घटना घडली आहे की ज्यामुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. पुणे कोल्हापूरकडे निघालेली महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची बस क्रमांक एमएच ०६ बीडब्ल्यू ०८५६ सातारा दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर अचानक बंद पडली. या ब्रेकडाउनमुळे तेथील मार्ग आता केवळ एका लेनवरूनच चालू झाला आहे..विकेंडच्या मुद्यामुळे या महामार्गावर वाहनांची संख्या नेहमीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे गेल्या दोन तासांपासून वाहतूक अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. परिणामी वाहनांच्या लांबलांब रांगा लागल्या आहेत. प्रवासी आणि वाहनचालक दोघेही या अडचणीमुळे त्रस्त झाले आहेत. खंबाटकी घाट हा पश्चिम घाटातील एक खडतर भाग आहे..पोलिस दलाने घटनेची तातडीने दखल घेतली असून, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न सुरू केले आहेत. पारगाव-खंडाळा डेपोतील ब्रेकडाउन पथकाला तात्काळ पाचारण करण्यात आले आहे. हे पथक लवकरात लवकर घटनास्थळी पोहोचून बसची दुरुस्ती करेल किंवा तिला बाजूला हलवेल, ज्यामुळे एका लेनची वाहतूक पुन्हा दोन लेनवर जाईल आणि रांगा कमी होतील..या महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेता अशा घटनांचा परिणाम केवळ एका बसवरच न राहता शेकडो वाहनांवर होतो. विकेंड असल्याने अनेक कुटुंबे, व्यावसायिक आणि पर्यटक या मार्गावरून प्रवास करत असतात. दोन तासांपासून सुरू असलेली ही संथ वाहतूक प्रवाशांच्या धीराचा कस पाहत आहे. पोलिसांनी वाहनचालकांना शांत राहण्याचे आणि नियम पाळण्याचे आवाहन केले आहे. ब्रेकडाउन पथक येईपर्यंत सर्वांनी सहनशीलता दाखवावी, असेही ते सांगत आहेत..सध्या एका लेनवरूनच सर्व वाहने हळूहळू पुढे सरकत आहेत. गेल्या दोन तासांत रांगा आणखी लांबत चालल्या आहेत. ब्रेकडाउन सेवा लवकर दाखल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.