Parent Care: खानगावमध्ये मातृ-पितृ सेवेला सलाम; दशक्रिया विधीत विजय बोंबले दांपत्याचा ‘उत्कृष्ट मातृ पितृ सेवा पुरस्कार’ देऊन गौरव

जुन्नर : आजच्या काळात आई वडील वयोवृद्ध झाल्यानंतर त्यांच्याकडे मुलांकडून होत असलेले दुर्लक्ष आणि अवहेलना याचे विदारक चित्र समाजात बहुतांशी ठिकाणी पहावयास मिळते मात्र याला अपवाद ठरलेल्या मुलांचा आणि सुनांचा ग्रामस्थांकडून अनोखा सन्मान हा आई वडिलांची सेवा करणाऱ्या मुलांसाठी प्रेरणा देणारा क्षण ठरला. जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील खानगाव येथे दशक्रिया विधीच्या निमित्ताने उपस्थितांनी हा भावनिक क्षण अनुभवला. .खानगाव येथील जुन्या पिढीतील स्व. बबन बोंबले यांच्या पत्नी हौसाबाई बबन बोंबले यांचे नुकतेच वृद्धपकाळाने निधन झाले . त्यांच्या पश्चात शांताराम, जालिंदर , विजय ही मुले तर इंदुमती बोऱ्हाडे ,लक्ष्मी शिंदे ,निर्मला काळे या मुली. शांताराम व जालिंधर हे दोघेही व्यवसायानिमित्याने जुन्नर व नारायणगाव शहरात वास्तव्यास आहेत.तर विजय हे शेती व्यवसाय करतात. या सर्व भावंडांनी आई वडिलांची केलेली सेवा ही गावातील सर्व कुटुंबासाठी एक आदर्श उदाहरण असल्याने सर्व ग्रामस्थांनी या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा तसेच विशेषतः विजय बोंबले यांचा व पत्नीचा दशक्रिया विधीमध्ये सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला. .आई वडिलांची सेवा करणाऱ्या मुलांचा गावाने केलेला सन्मान हा पुढील पिढ्यासाठी आदर्शवत असल्याचे उपस्थितांनी मत व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत व कौतुक केले. यावेळी बोंबले परिवारातील सदस्यांचा शिवसेना उपतालुका प्रमुख संतोष चव्हाण व खानगाव ग्रामस्थांच्या वतीने उपसरपंच सुभाष कामटकर यांच्या हस्ते ' उत्कृष्ट मातृ पितृ सेवा पुरस्कार ' देऊन सन्मानित करण्यात आले..याप्रसंगी पंचायत समितीचे उपसभापती अमित ढोले ,विघ्नहर कारखान्याचे संचालक देवेंद्र खिलारी , नगरसेवक अनिल रोकडे , सिताराम खिलारी , डॉ विलास चव्हाण, यशवंत चव्हाण , विलास पानसरे, पोलिस पाटील पांडुरंग गाडे ,अभिजीत गांजाळे , ज्ञानेश्वर काजळे , प्रकाश कामटकर यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.