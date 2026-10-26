लोणंद - खंडाळा कारखाना निवडणूकीसाठी ११३ उमेदवारी अर्ज दाखल.

‘खंडाळा’साठी ११३ उमेदवारी अर्ज दाखल
लोणंद, ता. २६ : खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी २१ जागांसाठी एकूण ११३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. दरम्यान, १२ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यानंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
या निवडणुकीसाठी साखर कारखान्याच्या विद्यमान व माजी संचालकांनी उमेदवारीमध्ये अर्ज दाखल केले आहेत. खंडाळा साखर कारखान्याच्या सन २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. शेवटच्या दिवसापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जामध्ये खंडाळा ऊस उत्पादक गट क्रमांक एकमधून १२ अर्ज, शिरवळ ऊस उत्पादक गट क्रमांक दोनमधून सहा अर्ज, बावडा ऊस उत्पादक गट क्रमांक तीनमधून १९ अर्ज, भादे ऊस उत्पादक गट क्रमांक चारमधून १६ अर्ज, लोणंद ऊस उत्पादक गट क्रमांक पाचमधून २१ अर्ज, उत्पादक संस्था मधून सहा अर्ज, तर अनुसूचित जाती मतदारसंघातून चार अर्ज दाखल झाले आहेत.
महिला राखीव मतदारसंघातून आठ अर्ज दाखल झाले आहेत. इतर मागासवर्गातून आठ, तर भटक्या विमुक्त जातीमधून १३ अर्ज दाखल झाले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ. प्रगती बागल, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रीती काळे व अनिल क्षीरसागर हे काम पाहत आहेत. खंडाळा साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढत होणार, की निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
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चौकट
या दिग्गजांनी केले अर्ज दाखल
खंडाळा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. जी. पवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र ऊर्फ अनंत तांबे, संचालक चंद्रकांत ढमाळ, रमेश धायगुडे- पाटील, शिवाजीराव शेळके- पाटील, विठ्ठल धायगुडे, रत्नाकांत भोसले, शालिनी पवार, धनाजी अहिरेकर, डी. एम. भोसले, तसेच दत्तानाना ढमाळ, अनिरुद्ध गाढवे, लोणंद बाजार समितीचे सभापती सुनील शेळके- पाटील, हणमंतराव साळुंखे, तात्यासाहेब धायगुडे, बापूराव धायगुडे, राहुल घाडगे, बाळासाहेब शेळके, डॉ. अनिलराजे निंबाळकर, शंकरराव क्षीरसागर, ॲड. सुभाषराव घाडगे, विठ्ठलराव यादव, किसनराव धायगुडे, नंदकुमार धायगुडे, धनाजी डेरे, राजेंद्र कदम, साहेबराव महांगरे, संभाजीराव जाधव- पाटील यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी उत्साहात आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
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