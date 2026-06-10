पुणे

Baramati: खांडज येथील बेंदचारी खोलीकरण कामास प्रारंभ

Desilting and Widening Work Begins at Khandaj: खांडज येथे बेंदचारीच्या खोलीकरण व रुंदीकरण कामास प्रारंभ झाला. सुनेत्रा पवार, बारामती जलसंधारण आणि शेतकरी सिंचन व्यवस्थेला या उपक्रमाचा मोठा लाभ होणार आहे.
Baramati

Baramati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माळेगाव: उपमुख्यमंत्री सौ. सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया, बारामती यांच्या वतीने खांडज (ता. बारामती) येथील बेंदचारीच्या खोलीकरण व रुंदीकरण कामाचा शुभारंभ बुधवारी करण्यात आला. शेतीचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या कामासाठी सौ. सुनेत्रा पवार व खासदार पार्थ पवार यांनी पोकलेन मशीन मोफत उपलब्ध करून दिले. परिणामी शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

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