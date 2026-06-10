Baramati: खांडज येथील बेंदचारी खोलीकरण कामास प्रारंभ

माळेगाव: उपमुख्यमंत्री सौ. सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया, बारामती यांच्या वतीने खांडज (ता. बारामती) येथील बेंदचारीच्या खोलीकरण व रुंदीकरण कामाचा शुभारंभ बुधवारी करण्यात आला. शेतीचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या कामासाठी सौ. सुनेत्रा पवार व खासदार पार्थ पवार यांनी पोकलेन मशीन मोफत उपलब्ध करून दिले. परिणामी शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले..खांडज येथील या कामाचा शुभारंभ माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रताप जयसिंग आटोळे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी संचालक सतीश फाळके, अॅड. रविंद्र माने, बन्सीलाल आटोळे, माऊली आटोळे, उत्तम फाळके, विक्रम आटोळे, अनिल सोरटे, किरण आटोळे, दत्ता जाधव, करण आटोळे, राहुल आटोळे यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते..8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! 'हा' फॉर्म्युला लागू होताच खात्यात जमा होणार ५३ लाखांची रक्कम.दरम्यान, खांडज येथील खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेतही सुधारणा होण्यास या उपक्रमाचा हातभार लागणार असल्याचे प्रताप आटोळे यांनी सांगितले. जलसंधारणाच्या दृष्टीने हे काम महत्त्वपूर्ण ठरणार असून शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले..8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! 'हा' फॉर्म्युला लागू होताच खात्यात जमा होणार ५३ लाखांची रक्कम.एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया, बारामती ही संस्था पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकासासाठी सातत्याने कार्यरत असून या उपक्रमातून संस्थेने सामाजिक बांधिलकीची जपणूक केली आहे, असे सतीश फाळके यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.