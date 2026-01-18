खंडाळा - आचारसंहिताचे पालन करा - तहसीलदार सुहास थोरात
खंडाळा तालुक्यात ९८ हजार २९१ मतदार
तहसीलदार सुहास थोरात; आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आवाहन
खंडाळा, ता. १८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आयोगाने घालून दिलेल्या आचारसंहितेचे राजकीय पक्षासह सर्वांनीच काटेकोरपणे पालन करावे. तालुक्यात ४९ हजार ४४८ पुरुष, तर ४८ हजार ८४१ स्त्री असे एकूण ९८ हजार २९१ मतदार आहेत, अशी माहिती तहसीलदार तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुहास थोरात यांनी दिली.
प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी तीन गट, तर पंचायत समितीसाठी सहा गण आहेत. त्यासाठी प्रशासन पूर्ण तयार झाले असून, याबाबत निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे २३ व ३० जानेवारी, तसेच चार फेब्रुवारीला प्रशिक्षण होणार आहे. चार फेब्रुवारीला निवडणूक साहित्याचे वाटप होणार आहे. पाच फेब्रुवारीला सकाळी साडेसात ते सांयकाळी साडेपाचपर्यंत मतदान होणार आहे. सात फेब्रुवारीला तहसील कार्यालयात सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणी होणार आहे.
यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असून, सर्व मतदान केंद्रांची पाहणी करण्यात आली आहे. तालुक्यात शिरवळ, खेड बुद्रुक व भादे या तिन्ही गटांसाठी, तर पळशी, शिरवळ, बावडा, खेड बुद्रुक, नायगाव व भादे या गणात निवडणूक होत आहे.
B05933
खंडाळा : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेताना सुहास थोरात.
