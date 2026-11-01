Khandale Shirur Highway Protest News : खंडाळे ग्रामस्थांचा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला विरोध; नुकसान भरपाईसाठी तहसीलदारांना निवेदन

तळेगाव ढमढेरे : खंडाळे (ता. शिरूर) येथील ग्रामस्थांनी पुणे - अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अडविले असून, जमिनीची मोजणी करून नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळावा अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे तहसीलदारांना ई-मेल द्वारे ग्रामस्थांच्या सह्यांचे निवेदन पाठविले असल्याची माहिती सुनील हिंगे व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिली..पुणे - अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या संदर्भात खंडाळे येथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी रविवारी (ता.१) बैठक घेऊन रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचे भूसंपादन त्वरित निश्चित करून नुकसानग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून मोबदला द्यावा अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. यावेळी सुनील हिंगे, मारुती नरवडे, पंडित नरवडे, नवनाथ नरवडे, रवी नरवडे, भाऊसाहेब विधाटे आदी उपस्थित होते..पुणे- अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांतर्गत रस्त्याच्या कडेच्या शेत जमिनीतील नैसर्गिक झाडांची अनधिकृत तोड, शेत जमिनीचे अनधिकृत सपाटीकरण व इतर चालू असलेली कामे तात्काळ बंद करावीत असे बैठकीत ठरले असल्याचे शेतकरी सुनील हिंगे व बाधित शेतकऱ्यांनी सांगितले..दरम्यान, कोंढापुरी ग्रामस्थांबरोबरच खंडाळे येथील ग्रामस्थही रस्त्याचे काम बंद ठेवण्यासाठी सरसावले आहेत. प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा यासाठी कोल्हापुरी ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा आयोजित केली आहे.."आमच्या जमिनीचे भूसंपादन झालेले नाही. रस्त्याची अधिकृत हद्द नेमकी किती आहे, याबाबत आम्हाला स्पष्ट माहिती दिलेली नाही असे बाधित शेतकऱ्यांनी ठेकेदाराला विचारले असता, "आम्ही रस्त्याच्या हद्दीतच काम करीत असल्याचे ठेकेदाराने बाधित शेतकऱ्यांना सांगितले"..निवेदनातील प्रमुख मागण्या१.परिसरातील बाधित जमिनीची तात्काळ मोजणी करून रस्त्याची हद्द निश्चित करावी.२.आमच्या शेतजमिनीचे अनधिकृत सपाटीकरण व इतर कामे तात्काळ थांबवावीत.३. सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे योग्य मूल्यांकन करून शासनाच्या नियमानुसार मोबदला द्यावा.४. जमीन, घरे, झाडे व व्यवसाय बाधित होणाऱ्या सर्व नागरिकांना योग्य मोबदला द्यावा.५. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेपर्यंत पुणे-अहिल्यानगर महामार्गालगत शेतजमिनीमध्ये कोणत्याही ठेकेदारामार्फत झाडे तोडणे, सपाटीकरण, खोदकाम किंवा कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये. याबाबत संबंधित ठेकेदारांना लेखी आदेश देण्यात यावेत.६. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबत लेखी नोटीस, अधिकृत नकाशा व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देण्यात यावी.७. सर्व संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व अधिकृत मोजणी करण्यात यावी.रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या शेत जमिनीचे कायदेशीर भूसंपादन करून योग्य मोबदला मिळावा व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तोपर्यंत रस्त्याचे काम थांबवावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.