मेदनकरवाडीत भंडार, खोबऱ्याची उधळण
चाकण, ता.४ : येथे खंडोबा व म्हाळसा देवी यांचा पारंपरिक विवाहसोहळा उत्साहात येथील पुरातन खंडोबा मंदिरात पार पडला. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्याने मेदनकरवाडी परिसर भक्तीमय वातावरणाने न्हाऊन निघाला होता.
विवाह सोहळ्याच्या दिवशी पहाटेपासूनच मंदिरात गर्दी होती. परिसरात फुलांची सजावट, विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात येळकोट येळकोट जय मल्हार, खंडोबाच्या नावानं चांगभलंच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.
लग्नविधी पारंपरिक पद्धतीने पार पडला. यावेळी खंडोबादेव व म्हाळसा यांच्या मुखवट्याची मिरवणूक वाजत गाजत काढण्यात आली. मंत्रोच्चारात विधी पार पाडले. देवाला व म्हाळसाईला हळद लावण्यात आली. खंडोबा–म्हाळसा विवाह सोहळ्यासाठी देवाचे भक्त, भाविक यांनी मोठी गर्दी केली होती. मंदिरात तळीभंडार करण्यात आला. मंदिर परिसरात भंडार, खोबऱ्याची उधळण करण्यात आली. विवाह सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष, उपसरपंच ॲड. संकेत मेदनकर, सरपंच अमोल साळवे, माजी उपसरपंच महेंद्र मेदनकर, लक्ष्मण मेदनकर, सुभाष भुजबळ, गणेश भुजबळ, विजय मेदनकर, अमित मेदनकर, संभाजी मेदनकर, जगदीश मेदनकर, धनंजय मेदनकर आदींनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.