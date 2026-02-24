पुणे

Kharadi News : खराडीत फटाकेबाज सायलेन्सरवर बुलडोझर

फटाक्यांसारखा कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या ४५ बुलेट चालकांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली.
bullet vehicle silencers crime bulldozers

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - फटाक्यांसारखा कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या ४५ बुलेट चालकांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली. खराडी पोलिसांनी अशा सायलेन्सरवर बुलडोझर चालवून ते नष्ट केले.

