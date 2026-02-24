Kharadi News : खराडीत फटाकेबाज सायलेन्सरवर बुलडोझर

पुणे - फटाक्यांसारखा कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या ४५ बुलेट चालकांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली. खराडी पोलिसांनी अशा सायलेन्सरवर बुलडोझर चालवून ते नष्ट केले..खराडी परिसरात काही तरुण बुलेट दुचाकीचे मूळ सायलेन्सर बदलून त्याठिकाणी मॉडिफाइड सायलेन्सर बसवत आहेत. अशा वाहनांच्या सायलेन्सरमधून फटाक्यांसारखे आवाज होत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे सातत्याने येत होत्या. या कर्णकर्कश आवाजामुळे परिसरातील नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवून ४५ बुलेट चालकांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या वाहनांना बसविण्यात आलेले आवाज करणारे सायलेन्सर जप्त करण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यावर बुलडोझर चालवून नष्ट केले..ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि साहाय्यक आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक संजय चव्हाण, उपनिरीक्षक राहुल कोळपे यांच्या पथकाने केली.सायलेन्सरमध्ये फेरफार करून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या बुलेट चालकांवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. तसेच, अशा सायलेन्सरची विक्री करणाऱ्या गॅरेज चालक आणि दुकानदारांवरही गुन्हे दाखल करण्यात येतील. अशा प्रकारची वाहने आढळल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..वाघोलीत नऊ बुलेट चालकांवर कारवाईवाघोली परिसरातही कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या नऊ बुलेट चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून वाघोली वाहतूक विभागाने मॉडीफाईड सायलेन्सर, ट्रिपल सीट, नो एन्ट्री, ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या सुमारे दोनशेहून अधिक कारवाया करण्यात आल्याचे साहाय्यक निरीक्षक राहुल कोळंबीकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.