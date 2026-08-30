Pune Crime: प्रेमप्रकरणातील वादातून संगणक अभियंता तरुणीची आत्महत्या; प्रियकर अटकेत, खराडी पोलिसांत गुन्हा दाखल

पुणे : प्रियकरासोबत झालेल्या वादातून २३ वर्षीय संगणक अभियंता तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना खराडी येथे घडली. याप्रकरणी तिच्या प्रियकराविरुद्ध खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जान्हवी पाठक (वय २३) असे या तरुणीचे नाव असून ती मूळची बिहार येथील आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी दीडच्या सुमारास खराडी परिसरातील रिव्हर डेल सोसायटीत घडली. याप्रकरणी तरुणीच्या उत्तर प्रदेश येथे राहणाऱ्या ४९ वर्षीय काकांनी खराडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून त्यानुसार आरोपी अमृतकुमार अरुणकुमार सिंह (वय २३, मूळ रा. पहाडगंज, दिल्ली) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटकही केली आहे..खराडी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे दोघे आधीपासून एकमेकांच्या ओळखीचे असून त्यांचे शालेय शिक्षण एकत्र झालेले आहे. त्यानंतर तरुणीने राजस्थानमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. ती खराडी परिसरातील एका आयटी कंपनीत अभियंता म्हणून काम करत होती. तर आरोपी नोईडा येथील एका आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. जान्हवी गेल्या दोन महिन्यांपासून पुण्यात राहत होती. आरोपी दोन दिवसांपूर्वी तिला भेटण्यासाठी नोईडा येथून पुण्यात आला होता..गुरुवारी रात्री दोघांमध्ये वाद झाला. वादाचे पर्यवसान एकमेकांना मारहाण करण्यापर्यंत झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमृतकुमार खोलीच्या खाली उतरला. त्याच वेळी जान्हवीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय चव्हाण करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.