पुणे

Pune Crime: प्रेमप्रकरणातील वादातून संगणक अभियंता तरुणीची आत्महत्या; प्रियकर अटकेत, खराडी पोलिसांत गुन्हा दाखल

प्रेमसंबंधातील वादातून संगणक अभियंता तरुणीची गळफास घेऊन आत्महत्या; प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल, पोलिस तपास सुरू
Crime

A 23-year-old computer engineer allegedly died by suicide in Pune’s Kharadi following a dispute with her boyfriend. Police have registered a case against the boyfriend and arrested him.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्रियकरासोबत झालेल्या वादातून २३ वर्षीय संगणक अभियंता तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना खराडी येथे घडली. याप्रकरणी तिच्या प्रियकराविरुद्ध खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Love
love and crime
love across cultures
love and compassion
love against the odds
Marathi News Esakal
www.esakal.com