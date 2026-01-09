Pune Crime : जुन्या वादातून खराडी परिसरात तरुणावर गंभीर हल्ला; पोलिस तपास सुरु!

पुणे : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून मित्राच्या डोक्यात बिअरच्या बाटलीने मारहाण करून आणि डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना खराडी परिसरात घडली. या प्रकरणी खराडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. खराडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी (ता. ८) रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. .आकाश ऊर्फ आक्या किसन तराळे (वय २५, रा. खांदवेनगर, लोहगाव) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी अमित चंद्रकांत भोसले (वय ३५, रा. वाघोली, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून विजय ऊर्फ जलवा संजय वाघमारे (वय २३, रा. राजाराम पाटीलनगर, लेन क्रमांक १३, खराडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Crime News : 'घरी जाऊन झोपा' म्हणणे पडले महागात; सिन्नरमधील व्यापाऱ्याच्या खुनाचा थरार उघड.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अमित भोसले आणि त्यांचा मित्र आकाश तराळे हे गुरुवारी रात्री खराडीतील स्वस्तिक क्लिनिकच्या इमारतीसमोर गप्पा मारत उभे होते. याच वेळी आरोपी विजय वाघमारे तेथे आला. पूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून आरोपीने आकाशला शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्याने बिअरच्या बाटलीने आकाशच्या डोक्यात मारहाण केली. आकाश खाली कोसळल्यानंतरही आरोपीने त्याच्या डोक्यात दगड घालून वार केले. .या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या आकाशचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच खराडी पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र गोडसे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.