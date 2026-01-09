पुणे

Pune Crime : जुन्या वादातून खराडी परिसरात तरुणावर गंभीर हल्ला; पोलिस तपास सुरु!

Kharadi Incident : खराडी परिसरात जुने वाद गांभीर्याची रूप घेतल्यामुळे पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून तपास सुरू केला आहे. समुदाय सुरक्षिततेसाठी जागरूक राहणे आणि प्रशासनाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
Local Dispute Turns Tragic in Kharadi

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून मित्राच्या डोक्यात बिअरच्या बाटलीने मारहाण करून आणि डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना खराडी परिसरात घडली. या प्रकरणी खराडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. खराडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी (ता. ८) रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली.

