जामखेड येथे १२ मे रोजी रोजगार मेळावा
खर्ड्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन
खर्डा, ता. १० ः पुणे येथील चाकण औद्योगिक परिसरातील ऑटोमोबाईल कंपनी लुमॅक्स इंडस्ट्रीजच्या वतीने जामखेड शहरात मंगळवारी (ता.१२) रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून तालुक्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. उमेदवारांची मुलाखत घेऊन थेट निवड करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर तसेच उद्योजक व कुसडगावचे माजी सरपंच बापूसाहेब कार्ले यांच्या पुढाकारातून हा रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. पंचायत समितीसमोरील जामखेड सेंट्रल कॉम्प्लेक्समधील बी. के. शिंदे महाविद्यालयात सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुलाखती होणार आहेत. १० वी, १२ वी उत्तीर्ण, आयटीआय, कोणत्याही शाखेतील पदवीधर, तसेच बी. ई. व डिप्लोमाधारक उमेदवार पात्र असणार आहेत. तालुक्यातील जास्तीत जास्त तरुणांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विजयसिंह गोलेकर व बापूसाहेब कार्ले यांनी केले आहे.

