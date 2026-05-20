पुणे

जिल्ह्यासाठी दोन लाख टन खतांचा साठा

जिल्ह्यासाठी दोन लाख टन खतांचा साठा
Published on

पुणे, ता. २० : खरीप हंगामासाठी खतांची मागणी लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यात कृषी विभागाने पूर्वतयारी सुरू केली आहे. गरजेनुसार खतवापरावर भर देण्यात येत आहे. जिल्ह्यासाठी एक लाख ९४ हजार ५०० टन खतांची मागणी केली असून, त्याला कृषी आयुक्तालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. खतांचा वापर गरजेनुसार झाल्यास टंचाई कमी होऊ शकते, असे कृषी विभागाचे म्हणणे असून, युरिया व मिश्र खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
पेरणीच्या काळात टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाकडून जनजागृती केली जात आहे. तसेच शिल्लक साठा, नव्याने होणारा पुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेषतः युरियासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होत असल्याने काही ठिकाणी कृत्रिम टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्हा कृषी विभागाने नियोजन सुरू आहे. मागील हंगामातील शिल्लक साठा आणि नव्याने होणारा पुरवठा लक्षात घेता तातडीची टंचाई निर्माण होणार नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
यावर्षी खरीप हंगामात भात, बाजरी, मका, सोयाबीन, ऊस, भाजीपाला आदी पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खतांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यानुसार युरिया, डीएपी, एनपीकेसह विविध मिश्र खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कंपन्या आणि विक्रेत्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी मृदापरीक्षणानुसार खतांचा वापर करावा, तसेच आवश्यकतेपेक्षा अधिक युरिया वापर शेतकऱ्यांनी टाळला पाहिजे असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, काही भागांत शेतकऱ्यांनी आतापासूनच खत खरेदीला सुरुवात केली आहे. पेरणीच्या काळात खतांसाठी धावपळ होऊ नये, तसेच वेळेत उपलब्धता राहावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.


खरीप हंगामात मंजूर खतसाठा (टनामध्ये)
खताचा प्रकार --- मंजूर खते -- उपलब्ध खते
युरिया --८९,५०० -- १६,११७
डीएपी -- १४,२०० -- ३,९२१
एमओपी -- ४,५०० -- १,०५६
एसएसपी -- १८,४०० -- ११,५१५
संयुक्त, मिश्र खते -- ६७,९०० -- ४४,१६०


संरक्षित युरिया साठा -- ८,४०० टन
संरक्षित डीएपी साठा -- ७५० टन
खरीपातील एकूण पेरणी क्षेत्र -- २,०७,२५० हेक्टर



पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना खतांच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. खरीप हंगामासाठी जवळपास ७६ हजार टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार खते खरेदी करून त्यांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.
- संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Kharif season fertilizer demand
Pune agriculture department preparations
fertilizer availability in Pune
importance of fertilizers for crops
how to prevent fertilizer shortages
urea fertilizer planning Pune
mixed fertilizers supply in Pune
crop nutrition for Kharif
effective fertilizer use in farming
agricultural strategies for Kharif 2023
local fertilizer suppliers Pune
Kharif crops fertilizer requirements
urea procurement for farmers
DAP fertilizer usage tips
organic fertilizer alternatives for farmers
खरीप हंगामातील खतांची मागणी
पुणे कृषी विभागाची योजना
खतांची उपलब्धता पुण्यात
खतांची आवश्यकता शेतकऱ्यांसाठी
कृषी विभागावर विश्वास ठेवण्याचे कारण
युरिया खते खरेदी
मिश्र खतांचा वापर
पिकांसाठी खतांचा साठा
शेतकऱ्यांची अडचण दूर करणे
कृषी सल्ला पुण्यात
शेतकऱ्यांची आवडती खते
खते योग्य प्रमाणात वापरणे
उगवणीनंतरच्या खतांचा वापर