Pune: बंधाऱ्याचे ढापे वेळेत न काढल्याने शेताचे नुकसान; मुसळधार पावसामुळे शेत वाहून गेले; नुकसानभरपाईची ग्रामस्थांची मागणी

दावडी: खेड तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर खरपूडी बुद्रुक (ता.खेड) येथील बंधाऱ्याचे ढापे वेळेत न काढल्याने पाण्याचा मोठा साठा झाला. परिणामी बंधाऱ्यालगतच्या शेतांमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले असून एका शेतकऱ्याचे शेत अक्षरशः वाहून गेले आहे. यामुळे ग्रामस्थांनी पाटबंधारे विभागाच्या निष्काळजीपणाबाबत नाराजी व्यक्त करत नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे..बंधाऱ्याशेजारील शेतकरी वसंत बबन चौधरी यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसल्याने उभे पीक वाहून गेले. पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे शेतातील मातीही वाहून गेल्याने शेतीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..Parbhani: खड्ड्यांनी पिळले, चिखलानेही छळले!; शहराअंतर्गत प्रमुख रस्त्यांचीच दुरवस्था; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष.बंधाऱ्यावरील रेलिंगला झाडे-झुडपे अडकल्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला आहे. तसेच काही ठिकाणी रेलिंग तुटले असून बंधाऱ्यालगतचे दशक्रिया शेडही पाण्याखाली गेले आहे. पाण्याच्या वेगामुळे परिसरातील काही वीजखांब कोसळून विद्युत तारा तुटल्या असून वीजपुरवठाही विस्कळित झाला आहे..Hindustani Bhau vs Uddhav Thackeray : 'उद्धव ठाकरेंचे १५ आमदार २५ नगरसेवक फुटणार'; हिंदुस्थानी भाऊचा इशारा; संजय राऊतांना अरूण गवळींची दिली आठवण.या सर्व प्रकाराला पाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे तातडीने पंचनामे करून शासनाकडून नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच बंधाऱ्याची त्वरित दुरुस्ती करून ढाप्यांचे योग्य व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.