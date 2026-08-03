Flood News : पूराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुणाचा स्थानिक युवकाने वाचवला जीव

दावडी : चासकमान धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने तसेच परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातून सातत्याने विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे भीमा नदीला पूर आला असून खरपूडी बुद्रुक व खरपूडी खुर्द (ता. खेड) यांना जोडणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत आहे. अशा धोकादायक परिस्थितीत पुल ओलांडण्याचा प्रयत्न करणारा एक तरुण पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. मात्र स्थानिक युवकाच्या धाडसी प्रसंगावधानामुळे त्याचा जीव थोडक्यात बचावला..खरपूडी खुर्द येथील किरण रणपिसे हा तरुण पायी खरपूडी बुद्रुककडे जात असताना पुलावरून मोठ्या वेगाने पाणी वाहत होते. उपस्थित नागरिकांनी त्याला वारंवार पुढे जाऊ नको, असा इशारा दिला. मात्र त्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून पुल ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. काही क्षणांतच पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे त्याचा तोल जाऊन तो पुराच्या पाण्यात वाहून गेला..ही घटना पाहताच तेथे उपस्थित असलेल्या किरण काळे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता धाव घेतली. सुमारे ३०० मीटर अंतरावर वाहून गेलेल्या किरण रणपिसे यांना त्यांनी धाडसाने सुरक्षित बाहेर काढले. या धाडसी बचावामुळे मोठी दुर्घटना टळली असून परिसरातील नागरिकांनी किरण काळे यांच्या प्रसंगावधानाचे आणि धैर्याचे कौतुक केले..पुलाची उंची कमी असल्याने दरवर्षी पुलावरून पाणी वाहते. यंदा पहिल्याच पुरात बांधाऱ्याकडील रस्ताही वाहून गेल्याने पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसून ग्रामस्थांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. दुपारनंतर पाण्याची पातळी वाढल्याने सकाळी शाळेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना घरी परतण्यासाठी अवघ्या एक किलोमीटरच्या अंतरासाठी तब्बल १२ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागला.अशी माहिती येथील ग्रामस्थांनी दिली..याच पुलावरून सात वर्षांपूर्वी आझाद गाडे हा तरुण पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन मृत्युमुखी पडला होता. त्यामुळे या पुलाची उंची वाढविण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना पूरग्रस्त पूल अथवा रस्त्यावरून कोणत्याही परिस्थितीत प्रवास करू नये, असे आवाहन केले आहे..पर्यायी मार्ग नसल्याने जीवघेणा प्रवास“पहिल्याच पुरात बांधाऱ्याकडील शेत व रस्ता वाहून गेला आहे. पुलाची उंची कमी असल्यामुळे दरवर्षी पुलावरून पाणी वाहते. पर्यायी मार्ग नसल्याने ग्रामस्थांना जीव धोक्यात घालून याच पुलावरून प्रवास करावा लागत आहे. दुपारनंतर पाण्याची पातळी वाढल्याने विद्यार्थ्यांना अवघ्या एक किलोमीटरच्या अंतरासाठी तब्बल १२ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागला.”— उमेश गाडे, पूनम गाडे, माजी सरपंच, खरपूडी खुर्द.“पुलाची उंची कमी असल्याने दरवर्षी या पुलावरून पाणी वाहते. बांधाऱ्याकडील रस्ता वाहून गेल्यामुळे पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. यामुळे कामगार,शेतकरी व विद्यार्थ्यांचे देखील मोठे नुकसान होत आहे. नागरिकांनी पुलावरून पाणी वाहत असताना जीवघेणा प्रवास करू नये. या पुलाची उंची वाढविण्यासाठी संबंधित विभागाकडे लवकरच पाठपुरावा करणार आहे.”— विजयसिंह शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.