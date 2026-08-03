पुणे

Flood News : पूराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुणाचा स्थानिक युवकाने वाचवला जीव

खरपूडी पुलावर जीवघेणा प्रसंग; पर्यायी मार्ग नसल्याने ग्रामस्थांचा धोका कायम, पुलाची उंची वाढविण्याची मागणी
A local youth rescued a man who was swept away while attempting to cross a flooded bridge over the Bhima River near Kharpudi in Khed taluka, highlighting the urgent need for a safer bridge.

A local youth rescued a man who was swept away while attempting to cross a flooded bridge over the Bhima River near Kharpudi in Khed taluka, highlighting the urgent need for a safer bridge.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दावडी : चासकमान धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने तसेच परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातून सातत्याने विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे भीमा नदीला पूर आला असून खरपूडी बुद्रुक व खरपूडी खुर्द (ता. खेड) यांना जोडणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत आहे. अशा धोकादायक परिस्थितीत पुल ओलांडण्याचा प्रयत्न करणारा एक तरुण पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. मात्र स्थानिक युवकाच्या धाडसी प्रसंगावधानामुळे त्याचा जीव थोडक्यात बचावला.

Loading content, please wait...
pune
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops
Flooding in Jammu and Kashmir
Flooding in local markets
flood emergency response
flooding in Sindhudurg
flooding in Khad Taluka

Related Stories

Mangalwedha farmers demand eight hour electricity after Bhima river water release from Ujani and Veer dams
Kharpudi Budruk Khurd bridge submerged due to Bhima River flood after Chaskaman Dam water release
electric poll collapse by rain
Several farmers suffered losses as electric water pumps were submerged in floodwaters.