पुणे

Kharpudi Bridge Flood : तीन दिवसांपासून पुलावरून पाणी; खरपूडी बुद्रुक-खुर्दचा संपर्क तुटला, ग्रामस्थांना १२ किमीचा वळसा

चासकमान धरणातून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे भीमा नदी दुथडी भरून वाहत असून, खरपूडी बुद्रुक व खरपूडी खुर्दला जोडणारा पूल सलग तीन दिवस पाण्याखाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना अवघ्या एका किलोमीटरसाठी १२ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत आहे.
Kharpudi Budruk Khurd bridge submerged due to Bhima River flood after Chaskaman Dam water release

Kharpudi Budruk Khurd bridge submerged due to Bhima River flood after Chaskaman Dam water release

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी : चासकमान धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने भीमा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे भीमा नदी दुथडी भरून वाहत असून, खेड तालुक्यातील खरपूडी बुद्रुक व खरपूडी खुर्द या गावांना जोडणाऱ्या भीमा नदीवरील पुलावरून सलग तीन दिवस पाणी वाहत आहे. परिणामी दोन्ही गावांतील संपर्क पूर्णपणे तुटला असून ग्रामस्थांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.

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