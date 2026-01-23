खटाव तालुक्यात २ लाख ४० हजार मतदार; कातरखटाव गटात सर्वाधिक तर औंधला सर्वात कमी मतदार
खटाव तालुक्यात दोन लाख ४० हजार मतदार
कातरखटाव गटात सर्वाधिक, तर औंधला सर्वात कमी मतदार
पुसेगाव, ता. २३ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी खटाव तालुक्यातून एकूण दोन लाख ४० हजार १६९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. सात गट आणि १४ गणांतील उमेदवारांच्या निवडणुकांसाठी तालुक्यात ३०९ मतदान केंद्रांची रचना करण्यात आल्याची माहिती प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर यांनी दिली.
खटाव तालुक्यात स्त्री मतदारांची एकूण संख्या १,१८,४८९, तर पुरुष मतदारांची एकूण संख्या १,२१,६७५ आहे. इतर पाच मतदार आहेत. तालुक्यातील एकूण मतदारांची संख्या २,४०,१६९ आहे. कातरखटाव जिल्हा परिषद गटात सर्वाधिक ३६,६५३ मतदार असून, या गटात ४९ मतदान केंद्रे आहेत. त्याखालोखाल बुध गटात ३६,२८८ मतदार आहेत. खटाव गटात ३४,७७७, पुसेसावळीत ३४,०८५, निमसोड ३३८८८, मायणी ३२६१९, औंध गटात ३१,८५९ मतदार आहेत. पंचायत समितीच्या बुध गणात सर्वाधिक १८७७६, तर कातरखटाव गणात १८,६७९ मतदार आहेत. औंध गटात ४१, पुसेसावळी ४२, मायणी ३८, बुध ४९, खटाव ४४, कातरखटाव ५१ आणि निमसोड गटात ४४ अशा तालुक्यात एकूण ३०९ मतदान केंद्रांची रचना करण्यात आली आहे.
