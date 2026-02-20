खवे शाळेत शिवजयंती उत्साहात संपन्न
जिल्हा परिषद शाळा, खवे
मंगळवेढा : खवे (ता. मंगळवेढा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शाळेचे मुख्याध्यापक अप्पासाहेब न्यामगोंडे यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करून मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी पंडित पाटील, बळिराम ढावरे, सनी ढावरे, दऱ्याप्पा कित्तूर, सुभाष दुधाळ, सिद्धेश्वर मेटकरी, गणपत भोसले, चाँदसो मुलाणी यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते. नामदेव पवार यांनी आभार मानले.
