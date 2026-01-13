Khed News : भामा नदीवरील दोन पूल अवजड वाहतुकीसाठी बंद; वाहनांना आता लांबचा वळसा!

आंबेठाण : भामा नदीवरील ( ता.खेड ) दोन पूल जीर्ण झाल्याने त्यावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली आहे अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.नागरिकांच्या आणि सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून विभागाचा हा निर्णय जरी योग्य असला तरी यामुळे अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांना मात्र मोठा वळसा घालून इच्छित स्थळी जावे लागणार आहे.खेड तालुक्यातील भामा नदीवरील शेलु ते कुरकुंडी आणि कोरेगाव खुर्द ते कोरेगाव बुद्रुक या गावांना जोडणारा कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पूल अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत..कोरेगाव खुर्द आणि कोरेगाव बुद्रुक या दोन गावादरम्यान भामानदीवर जवळपास तीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उभारण्यात आला होता. परंतु अलीकडच्या काळात हा बंधारा वाहतुकीसाठी कमकुवत (जीर्ण ) ठरत आहे.काही महिन्यांपूर्वी देखील या पुलाच्या भरावाचा काही भाग ढासळला होता.भामनेर खोरे जोडण्यासाठी हा महत्वाचा पूल कम बंधारा आहे.एमआयडीसी भागात ये-जा करण्यासाठी कामगार,शेतकरी,विद्यार्थी यांच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण रस्ता आहे..Pune University Results : पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ अभ्यासक्रमांचे हिवाळी सत्र निकाल जाहीर.तसेच शेलू येथील असणारा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा देखील अवजड वाहतुकीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे पुढील काळात या दोन्ही बंधाऱ्यावरून सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अवजड वाहतूक करू नये असे आवाहन पाटबंधारे विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले आहे. हे दोन्ही पूल अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याने नागरिकांना आता तळशेत ते धामणे या दरम्यान असणारा पूल किंवा पुणे-नाशिक हायवे या मार्गावरूनच प्रवास करावा लागणार आहे.यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागणार असून वेळ आणि इंधनाचा यामुळे मोठा अपव्यय होणार आहे..याबाबत तहसीलदार कार्यालय आणि संबंधित पोलीस स्टेशनला देखील याबाबत पत्राद्वारे माहिती देण्यात आलेली आहे.या दोन्ही बंधाऱ्यावरून दुचाकी तसेच हलकी वाहने प्रवास करू शकतात असे आवाहन सहाय्यक अभियंता ( श्रेणी १ )अश्विन पवार,शाखा अभियंता शुभम सुसुंद्रे,कालवा निरीक्षक वसंत ढोकरे यांनी केले आहे..मागील अनेक वर्षांपासून भामा नदीच्या दोन्ही तीरावर असणारी दोन खोरी जोडण्यासाठी मोठा पूल उभारावा अशी मागणी केली जात आहे.पावसाळ्यात देखील या पूलांवरून पाणी गेल्याने हे पूल अनेक वेळा वाहतुकीसाठी बंद ठेवले जातात.सध्या अस्तित्वात असणारा धामणे येथील पूल आणि त्यानंतर भाम येथील पूल अशा दोनच मार्गावरून नागरिकांना आता अवजड वाहनांचा प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची मोठी अडचण होणार आहे..त्यामुळे शासनाने तत्काळ या मार्गांना पर्यायी पूल म्हणून मोठे आणि रुंद पूल उभारण्याची गरज आहे. विशेषता कोरेगाव रस्त्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते.किमान हा पूल तरी तत्काळ दुरुस्त करून अधिक रुंद करावा असे मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.