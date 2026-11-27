दावडी : खेड तालुक्यातील खेड-कनेरसर मार्गावरील रेटवडी, मांडवळा आणि होलेवाडी परिसरात रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून, ठिकठिकाणी पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळे यापूर्वी काही दुचाकीस्वार अपघातात जखमी झाले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. येत्या आठ दिवसांत खड्डे बुजवले नाहीत, तर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे..खेड ते कनेरसर हा तालुक्याच्या पूर्व भागाला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहने, दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनांची वर्दळ असते. मात्र, रेटवडी, मांडवळा आणि होलेवाडी परिसरात रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विशेषतः होलेवाडी परिसरात पुणे-नाशिक महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यावरही मोठमोठे खड्डे पडले आहेत..खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात वाहनचालकांना कसरत करावी लागत असून, समोरून येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताची शक्यता निर्माण होत आहे. रात्रीच्या वेळी खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने परिस्थिती अधिक धोकादायक बनली आहे. या मार्गावर यापूर्वीही अपघात होऊन दुचाकीस्वार जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वीच रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..यासंदर्भात रेटवडी ग्रामपंचायत सदस्य किरण पवार, खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष आनंदराव काळे आणि अतुल थिटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दुरुस्तीची मागणी केली आहे. आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत खड्डे बुजवून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित न केल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..सध्या खेड ते निमगाव खंडोबा रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर खेड -कनेरसर रस्त्यावरील खड्डे चार ते पाच दिवसांत बुजविण्यात येतील. अजिंक्य शिंदे- उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग खेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.