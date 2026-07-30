पुणे

Khed-Nimgav Road Crisis: खेड–निमगाव रस्ता खड्ड्यांनी विदीर्ण; दुरुस्तीला विलंब, अपघातांचा धोका वाढला

खेड–निमगाव रस्त्यावरील वाढते खड्डे, पावसामुळे अधिक बिकट स्थिती; वाहनचालक, प्रवासी आणि ग्रामस्थ दररोज जीव मुठीत धरून प्रवासास मजबूर
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khed nimgaon road potholes pune heavy rain public works department road repair demand accident risk

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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दावडी : मे महिन्यात खेड–निमगाव (ता. खेड) मार्गाच्या दुरवस्थेबाबत वृत्त प्रसिद्ध होऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, सततच्या पावसामुळे रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या व खोली आणखी वाढल्याने वाहनचालक, प्रवासी आणि ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे.

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