Khed-Nimgav Road Crisis: खेड–निमगाव रस्ता खड्ड्यांनी विदीर्ण; दुरुस्तीला विलंब, अपघातांचा धोका वाढला

दावडी : मे महिन्यात खेड–निमगाव (ता. खेड) मार्गाच्या दुरवस्थेबाबत वृत्त प्रसिद्ध होऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, सततच्या पावसामुळे रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या व खोली आणखी वाढल्याने वाहनचालक, प्रवासी आणि ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे..या मार्गावर पावसाळ्यापूर्वीच शंभर ते दीडशेहून अधिक खड्डे पडले होते. याबाबत ८ मे रोजी ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित यंत्रणेकडून कोणतीही प्रभावी दुरुस्ती करण्यात न आल्याने पावसाळ्यात रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे..होलेवाडी, मांजरेवाडी, खरपूडी बुद्रुक, आंबेओहळ आणि निमगाव परिसरातील रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना वाहने चालविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पावसाचे पाणी खड्ड्यांमध्ये साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नसल्यामुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे..या मार्गावरून दररोज विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी, दुग्ध व्यवसायिक तसेच मोठ्या संख्येने नागरिकांची ये-जा असते. खराब रस्त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत असून वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याची डांबरी पृष्ठभाग उखडून गेल्याने वाहतूक धोकादायक बनली आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर प्रश्नाकडे त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी वाहनचालक, प्रवासी आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे..“खेड–निमगाव मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. पावसामुळे रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट झाली असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने या मार्गाची दुरुस्ती करावी.” — दत्तात्रय दाभाडे, वाहनचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.