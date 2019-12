खेड-शिवापूर टोलनाका होणार बंद?; महिनाभरात सरकारकडे प्रस्ताव पुणे : पुणे-सातारा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली बंद करणे आणि खेड- शिवापूर टोल नाका "पीएमआरडीए' हद्दीबाहेर हलविणे या दोन प्रमुख मागण्यांवर जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी आज (सोमवार) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत महिनाभरात काम न झाल्यास सरकारला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे म्हटले आहे. आज याविषयी माहिती देताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, की खेड-शिवापूर टोल नाक्याबाबत एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. जर वेळेत काम झालं नाही, तर सरकारला फेब्रुवारीमध्ये प्रस्ताव पाठविला जाईल. अनेक ठिकाणी कामांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. सर्व बाजू ऐकून प्रस्ताव पाठविण्यात येईल की टोल सुरू ठेवायचा की बंद ठेवायचा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर आम्ही आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवू, असा निर्णय रविवारी खेड-शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. खेड-शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीची रविवारी नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या वेळी आमदार संग्राम थोपटे, आमदार भीमराव तापकीर, पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, भोरचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव, तहसीलदार अजितसिंह पाटील, हवेलीचे तहसीलदार सुनील कोळी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस, रिलायन्स इन्फ्राचे व्यवस्थापक टी. एन. सिंग, पुणे- सातारा टोल रोडचे अमित भाटिया, शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे, कुलदीप कोंडे, दिलीप बाठे, माउली दारवटकर, डॉ. संजय जगताप, पोपट जगताप, विलास बोरगे, अमोल पांगारे, ज्ञानेश्वर शिंदे, लहू शेलार, दादा पवार आणि कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत पुणे- सातारा रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत या रस्त्यावरील टोल वसुली थांबवा, नाही तर आम्ही टोल बंद करू, असा पवित्रा आमदार थोपटे आणि तापकीर यांनी घेतला होता. पुणे-सातारा रस्ता प्रवासासाठी सुरक्षित आहे का, तुम्ही टोल चौपदरीकरणाचा घेता की सहापदरीकरणाचा, रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यात नक्की काय अडचण आहे, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केली. मात्र, त्याचे कोणतेही ठोस उत्तर "एनएचएआय' आणि रिलायन्स इन्फ्राच्या अधिकाऱ्यांना देता आले नाही. या वेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनीही पुणे-सातारा रस्त्यावर "एनएचएआय' आणि रिलायन्स इन्फ्रामुळे भयावह चित्र निर्माण झाल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती. या बैठकीत त्यांनी या रस्त्याविषयीच्या बातम्यांची 'सकाळ'मधील काही कात्रणेही दाखवली.

