खेड तालुक्यात एकाच कुटुंबातील चार जण पॉझिटिव्ह

कडूस (पुणे) : मुंबईहून खेड तालुक्यातील पापळवाडी येथे कुटुंबासह आलेला एक जण दोन दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह सापडला होता. आज त्याच कुटुंबातील आणखी तीन जण कोरोनाबाधित असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे त्या एकाच कुटुंबातील कोरोनाबाधितांची संख्या चार झाली आहे.



पापळवाडी येथे मुंबईहून आलेल्या कुटुंबातील एक जण सोमवारी (ता.25) कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला होता. त्याच्या संपर्कात आलेल्या त्याच्या कुटुंबातील सहा जणांना औंध येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यात सहापैकी तीन जण पॉझिटिव्ह, तर तीन जण निगेटिव्ह आले आहेत. पॉझिटिव्हमध्ये त्या पहिल्या रुग्णाची पत्नी, मुलगा व मुलीचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या एकाच कुटुंबातील पॉझिटिव्हची संख्या चार झाली आहे. एकाच कुटुंबातील चार जण कोरोनाबाधित निष्पन्न झाल्याने हजार लोकसंख्येच्या छोट्याशा गावासह चास, बहिरवाडी, मिरजेवाडी, आखरवाडी परिसरात घबराट पसरली आहे. 'नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. मुंबईहून गावी आल्यानंतर त्या कुटुंबाने बारा दिवसांच्या गावातील वास्तव्यात स्वतःला क्वारंटाइन करून घेतले होते. कुटुंबाचा गावात संपर्क आला नव्हता. प्रशासन योग्य ती काळजी घेत आहे. प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी केले आहे.

