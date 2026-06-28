Pune: उरुळी कांचन येथे "कृषि विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मेळावा

सुनील जगतापउरुळी कांचन: उरुळी कांचन ता.हवेली जि- पुणे येथे महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा आणि कृषी विज्ञान केंद्र,बारामती यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ जून ते ३० जून दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या "खेत बाचाव अभियान" निमित्ताने "कृषि विभाग विविध योजना मार्गदर्शन मेळावा" उरुळी कांचन ग्रामपंचायत सभागृहात घेण्यात आला..यावेळी शास्त्रज्ञ चंद्रकांत दाते यांनी उपस्थित शेतकर्यांना ऊस,फळबागा व भाजीपाला या पिकांवरील बियाणे/रोपे निवडणे ते उत्पादित माल बाजारात विक्रीसाठी नेण्यापर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यावर नेमकी काय व कशी काळजी घ्यायची,कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेवून आर्थिक मिळकत कशी वाढवावी याबाबत मार्गदर्शन केले. .Raigad: पर्यटनस्थळाचा प्रचार हा एकमेव उद्देश; असुरक्षित कृतींना कोणतेही प्रोत्साहन नाही पर्यटन विभाग; कुंभे धरण रिल्स नंतर खुलासा; रिल्स हटवली .तसेच नवीन एआय तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करणे ही काळाची गरज झाली आहे असे प्रतिपादन केले. मंडळ कृषि अधिकारी हडपसर गणेश धस यांनी कृषि विभागाच्या विविध योजनां बाबत शेतकऱ्यांना तपशीलवार माहिती दिली..US Army Success Story: कोकणच्या लेकीची जगभर चर्चा! दापोलीच्या प्राजक्ता बोंगाळे ठरल्या अमेरिकन सैन्यातील पहिल्या मराठी महिला; महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण.याप्रसंगी ग्रामपंचायतचे प्रशासक मिलिंद जगताप,यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक संतोष आबासाहेब कांचन,कृषी अधिकारी रामदास डावखर,सहायक कृषि अधिकारी शंकर चव्हाण,राजेंद्र भोसेकर,सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक रेश्मा शिंदे,पुरुषोत्तम काकडे व परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.