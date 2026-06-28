पुणे

Pune: उरुळी कांचन येथे "कृषि विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मेळावा

Farmers Guided on Government Agriculture Schemes: उरुळी कांचन येथे 'खेत बचाव अभियान' अंतर्गत कृषि विभागाच्या विविध योजनांवर मार्गदर्शन मेळावा पार पडला.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन: उरुळी कांचन ता.हवेली जि- पुणे येथे महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा आणि कृषी विज्ञान केंद्र,बारामती यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ जून ते ३० जून दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या "खेत बाचाव अभियान" निमित्ताने "कृषि विभाग विविध योजना मार्गदर्शन मेळावा" उरुळी कांचन ग्रामपंचायत सभागृहात घेण्यात आला.

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