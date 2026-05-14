पुणे

जनाई योजनेच्या आवर्तनास सुरुवात

Published on

खुटबाव, ता. १४ : खोर (ता. दौंड) जनाई उपसा योजनेच्या वितरिका टप्पा क्रमांक ३मधून येथील फरतडे वस्ती तलावात मंगळवारी (ता. १२) सकाळपासून उन्हाळी आवर्तनाचे पाणी सोडण्यात सुरुवात केली आहे. या पाण्यामुळे सुमारे एक हजार एकर अंजीर शेतीला दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या तापमानामुळे परिसरातील विहिरी, कुपनलिका, शेततळे आणि इतर पाणीस्रोतांची पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पिके वाचविण्याचे मोठे संकट उभे राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत उन्हाळी आवर्तन सोडण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार जनाई उपसा योजनेतून आवर्तन सुरू केले आहे.
परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी अंजीर बागांची छाटणी सुरू केली असून, या काळात पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. वेळेवर पाणी उपलब्ध झाल्यास अंजीर हंगामाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच, जनावरांसाठी चारा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी पैसे भरून आवर्तन घेतले असून, १९ टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांनी, तर ८१ टक्के हिस्सा शासनाने वीज बिलाच्या स्वरूपात उचलून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. दरम्यान, पुरंदर जलसिंचन उपसा योजनेतून डोंबेवाडी पाझर तलावात देखील तत्काळ आवर्तन सोडण्यात यावे, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

पाण्याचे सर्व स्रोत आटले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे आवर्तनाची मागणी केली. मंगळवारी सकाळी पाणी सोडण्यात आले असून, हे आवर्तन किमान सात दिवस सुरू ठेवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
- जालिंदर डोंबे, शेतकरी

