पुणे

Khutbav Accident : नियतीचा खेळ, मृत्यूतही साधला मेळ; रक्षाबंधनापूर्वी बहीण-भावावर काळाचा घाला, पारगावात हळहळ

कौटुंबिक परिस्थितीमुळे आयुष्यभर एकमेकांना आधार देत राहिलेल्या बहीण-भावाची मृत्यूनेही अखेरपर्यंत साथ सोडली नाही.
car Accident

car Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव - कौटुंबिक परिस्थितीमुळे आयुष्यभर एकमेकांना आधार देत राहिलेल्या बहीण-भावाची मृत्यूनेही अखेरपर्यंत साथ सोडली नाही. रक्षाबंधन अवघ्या पंधरा दिवसांवर आले असताना, एका भीषण अपघातात दोघांचाही एकाच वेळी अंत झाल्याने पारगाव (ता. दौंड) परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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