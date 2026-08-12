Khutbav Accident : नियतीचा खेळ, मृत्यूतही साधला मेळ; रक्षाबंधनापूर्वी बहीण-भावावर काळाचा घाला, पारगावात हळहळ

खुटबाव - कौटुंबिक परिस्थितीमुळे आयुष्यभर एकमेकांना आधार देत राहिलेल्या बहीण-भावाची मृत्यूनेही अखेरपर्यंत साथ सोडली नाही. रक्षाबंधन अवघ्या पंधरा दिवसांवर आले असताना, एका भीषण अपघातात दोघांचाही एकाच वेळी अंत झाल्याने पारगाव (ता. दौंड) परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .मोहन बाबासाहेब ताकवणे (वय-५९) व सुभद्रा मानसिंग शितोळे (वय-६५) असे या दुर्दैवी बहीण-भावाचे नाव आहे. सुभद्रा यांचे सासर दौंड तालुक्यातील दुष्काळी पडवी गाव. १९८० च्या दशकात त्यांनी पतीसह माहेरी, पारगाव येथे राहण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा भाऊ मोहन आणि इतर बंधूंनी त्यांना केवळ आधारच दिला नाही, तर आपल्याच मळ्यात जागा देऊन घरही बांधून दिले. सुभद्रा यांच्या चार मुलींच्या लग्नातही मोहन तात्या आणि त्यांच्या बंधूंनी मामा म्हणून मोलाची भूमिका बजावली होती. तेव्हापासून हा परिवार ताकवणे कुटुंबाचा अविभाज्य भाग बनून राहिला..मंगळवारी (ता. ११) रात्री पारगावच्या स्मशानभूमीत दोघांच्या पार्थिवावर एकाच वेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तेव्हा उपस्थित नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. आयुष्यभर एकत्र राहिलेल्या या बहीण-भावाने अखेरचा प्रवासही एकत्रच केल्याने संपूर्ण गाव सुन्न झाले आहे.....अन् विद्यार्थिनींना अश्रू अनावरमोहन ताकवणे यांचा सायकल पंक्चर काढण्याचा व्यवसाय होता. शाळेच्या मुली सायकल घेऊन आल्या की ते हातातले काम सोडून आधी त्यांची सायकल दुरुस्त करून देत. त्यांच्या या प्रेमळ स्वभावामुळे ते विद्यार्थिनींमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच अनेक विद्यार्थिनींना अश्रू अनावर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.