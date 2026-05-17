पुणे

भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नेले किडगाव मधील विद्यार्थ्यांचे यश

भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नेले किडगाव मधील विद्यार्थ्यांचे यश
Published on

नेले-किडगाव
विद्यालयाचे यश

किडगाव, ता. १७ ः येथील भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी एसएससी व एचएससी परीक्षेत यश मिळवले.
विद्यालयाच्या इयत्ता दहावीचा निकाल ९७.८२ टक्के लागला असून, गौरी शशिकांत टिळेकर (प्रथम) ९२.८० टक्के, श्रेया कुंभार (द्वितीय) ८५.४० टक्के, समीर चतुर (तृतीय) ८५ टक्के गुण मिळवले. बारावीच्या शास्त्र शाखेचा निकाल ९७.२९ टक्के असून, केतकी कदम हिने प्रथम, सिद्धी ढाणे हिने द्वितीय, अस्मित इंगवले याने तृतीय क्रमांक मिळवला. कला शाखेचा निकाल ५४.५४ टक्के लागला असून, सूरज खवळे याने प्रथम, किरण पवार याने द्वितीय, गौरी नवनाथ हिने तृतीय क्रमांक मिळवला. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे खंडाळा विभाग शिक्षण समिती खंडाळा संस्थेचे अध्यक्ष शंकरराव गाढवे, सचिव अनिरुद्ध गाढवे, प्राचार्य, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आजी-माजी विद्यार्थी व पालक यांनी अभिनंदन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

student achievements in Maharashtra
academic excellence in Maharashtra
Kidgaon school results
SSC exam success 2023
HSC exam achievers
Maharashtra board results
Kidgaon students shine
school excellence stories
SSC HSC results 2023
top students in Kidgaon school
education success in rural India
How to prepare for SSC exams
tips for HSC exam success
bright future of Kidgaon students
inspiring educational stories
किडगाव विद्यालय यश
SSC परीक्षेतील यश
HSC विद्यार्थ्यांचे यश
महाराष्ट्रातील शाळांची यशोगाथा
ग्रामीण शिक्षणातील उत्कृष्टता
किडगावचे यशस्वी विद्यार्थी
शिक्षणामध्ये प्रगती
एसएससी शाळा निकाल 2023
HSC निकाल उदय
किडगाव शाळेतील गोष्टी
मार्गदर्शक शिक्षण टिप्स
विद्यार्थी यशाच्या कथा