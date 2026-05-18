किडगाव येथ भव्य उन्हाळी क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरास प्रारंभ

किडगाव, ता. १८ ः नेले-किडगाव येथील भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि विजय हनुमान क्रीडा मंडळ यांच्या वतीने आयोजित उन्हाळी क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरास प्रारंभ झाला. दररोज सकाळी सहा ते साडेआठ या वेळेत जिल्हा परिषद क्रीडांगण, किडगाव येथे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. १४ ते १९ वयोगटातील मुलामुलींसाठी हे शिबिर पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पंच, अनुभवी प्रशिक्षक, तसेच तज्ज्ञ मार्गदर्शक यांच्या उपस्थितीत खेळाडूंना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. गावातील व पंचक्रोशीतील युवक-युवतींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन क्रीडा शिक्षक महेंद्रकुमार गाढवे व कबड्डीचे राज्य पंच सुजित इंगवले यांनी केले आहे.

