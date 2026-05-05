Pargaon Crime : विवाहित मुलीचे दुसरे लग्न लाऊन देण्याच्या उद्देशाने वडीलांनीच केले अपहरण; वडीलांसह सात आरोपींना चार तासांत अटक

पारगाव - ता. आंबेगाव येथील विवाहित मुलीचे इच्छेविरुध्द दुसरे लग्न लाऊन देण्याच्या उद्देशाने वडीलांनीच अपहरण केले होते. पारगाव कारखाना पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत वडीलांसह एकुण सात आरोपींना अवघ्या चार तासांत अटक केली आहे. विवाहितेची सुटका करून पतीच्या हवाली केले असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी दिली..पारगाव कारखाना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल सोमवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास साक्षी विशाल भागवत, (रा. पारगाव (लबड़ेमळा), ता. आंबेगाव) ही विवाहिता तिच्या सासरच्या व्यक्तीसमवित असताना मुलीचे वडील व इतर सहा जण यांनी मारहाण करून, शिवीगाळ व दमदाटी करत जबरदस्तीने एस क्रॉँस व स्विफ्ट वाहनांमध्ये टाकून अपहरण केले..आरोपींचा उदेश फिर्यादीस जबरदस्तीने दुसरे लग्न लावून देणे हा होता. या घटनेची माहिती मिळताच पारगाव कारखाना पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने तात्काळ हालचाल केली. घटनेनंतर अवघ्या चार तासांच्या आत सर्व सात आरोपीना वेगवेगळया ठिकाणांहून अटक करण्यात आली..पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे येथे सदर आरोपींचे विरूध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन अटक करण्यात आलेले आरोपीची नावे शिवाजी भाऊ खाटेकर (वय-४५, रा. पारगाव, वैदवाडी फाटा, ता आंबेगाव) अमोल चांगदेव रोडे, (वय-३३), सचिन रावसाहेब रोडे, (वय-२९), अक्षय विश्वनाथ वाडगे, (वय-२९) अभिजीत बारकू रोडे, (वय-२६), नंदकिशोर विलास तितर, (वय-३२) सर्व रा. नांदुर खंदरमाळ, ता संगमनेर, जि. अहिल्यानगर ७) जयश्री अशोक कुदनर (वय-३५) रा. साकोर, ता संगमनेर, जि. आहिल्यानगर अशी आहेत..सदरची कामगिरी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांचे मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे, पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे, अविनाश कालेकर, सचिन डामसे, संजय साळवे, मंगेश अभंग, चंद्रकांत गव्हाणे, प्रशांत जगताप, महिला पोलीस काजल फलके यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.