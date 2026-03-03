Nasrapur Crime : कापुरव्होळ येथील उद्योजकाच्या मुलाचे अपहरण; सिनेस्टार्ईल नाकाबंदीने एक तासात मुलगा ताब्यात, अपहरणकर्ते मात्र फरार

नसरापूर - कापुरव्होळ येथील आनंद उद्योग समुहाचे लखनशेठ दळवी यांच्या अठरा वर्षीय मुलाचे कारमधून अपहरण करुन पळुन जाणाऱ्या अपहरणकर्त्यांचा पोलिस यंत्रणा व ग्रामसुरक्षा यंत्रणा यांनी सिनेस्टाईल नाकाबंदी करुन अवघ्या एक तासात मुलाला हस्तगत केले. मात्र यावेळी अपहरणात वापरलेली कार सोडुन अपहरणकर्त्यांनी पलायन केले. त्यांचा तपास राजगड पोलिस व जिल्हा गुन्हेशाखा करत आहेत..उद्योजक लखनशेठ दळवी यांचा मुलगा पृथ्वीराज दळवी (वय-18) हा ता. 3 रोजी दुपारी दिड वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या कापुरव्होळ येथील हाँटेलवरुन त्यांच्या दिवळे गावाजवळील बंगल्यावर जेवण्यासाठी चालला असताना अचानक एक काळ्या रंगाच्या कारमध्ये आलेल्या तीन ते चार व्यक्तींनी त्यास जबरदस्तीने गाडीत बसवुन पळवले ती कार कापुरव्होळ येथुन सातारा दिशेने गेली..यावेळी त्याचे वडील लखनशेठ दळवी यांनी आरडाओरड करुन कारचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कार वेगात निघुन गेली. यावर वडीलांनी शिरवळ येथील पोलिस ठाण्यात संपर्क करत माहीती दिली. तसेच ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या (18002703600) या क्रमांकावर संदेश वितरीत केला. यामुळे पुणेसह सातारा जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे व ग्रामविकास यंत्रणा यांना माहीती मिळुन पोलिस व ग्रामस्थांकडुन नाकेबंदी सुरु झाली..कापुरव्होळ येथुन निघालेली अपहरणकर्त्यांची कार सारोळा-वीर-मांडकी, ता. पुरंदर येथुन मुलाला घेऊन जात असताना मांडकी गावामध्ये जेजुरी पोलिस व ग्रामसुरक्षा दलाचे ग्रामस्थांनी मांडकी येथे केलेली नाकाबंदी पाऊन गाडी अलीकडेच थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता गाडी रस्त्याच्याकडेला जाऊन ऊसाच्या शेतात गेली. हे पाहताच गाडीमधील अपहरणकर्त्यांनी गाडीसह अपहरण केलेल्या पृथ्वीराज दळवी यास तिथेच सोडुन पलायन केले. तेथुन पोलिसांनी एमएच 12 एक्स ई 5353 क्रमांकाची काळ्या रंगाची एक्सयुव्ही कार ताब्यात घेतली आहे..राजगड पोलिसांसह कुटुंबीयाने तातडीने मांडकी येथे जाऊन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. मुलाचे वडील लखनशेठ दळवी यांनी अपहरणकर्त्यांविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असुन जिल्हा गुन्हेशाखा व राजगड पोलिस पुढील तपास करत आहेत..संकटकाळात आपत्तीग्रस्त नागरीकाने ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या टोल फ्री क्रमांक 18002703600 व 9822112281 यावर फोन करुन माहीती दिल्यास या आवाज परिसरातील सर्व गावातील ग्रामस्थांना फोन काँलव्दारे ऐकवला जातो त्यामुळे सर्वजण सतर्क होऊन मदतीसाठी तत्पर होतात व गुन्ह्याला आळा घालणे शक्य होते. या गुन्ह्यात देखिल या यंत्रणेव्दारे संदेश सर्वत्र गेल्याने पोलिसांना ग्रामस्थांची मदत झाली अशी माहीती नियंत्रण कक्ष,ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचे वरिष्ठ विभागीय अधिकारी गणेश लोकरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.