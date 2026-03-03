पुणे

Nasrapur Crime : कापुरव्होळ येथील उद्योजकाच्या मुलाचे अपहरण; सिनेस्टार्ईल नाकाबंदीने एक तासात मुलगा ताब्यात, अपहरणकर्ते मात्र फरार

आनंद उद्योग समुहाचे लखनशेठ दळवी यांच्या अठरा वर्षीय मुलाचे कारमधून अपहरण.
Prithviraj Dalvi

Prithviraj Dalvi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नसरापूर - कापुरव्होळ येथील आनंद उद्योग समुहाचे लखनशेठ दळवी यांच्या अठरा वर्षीय मुलाचे कारमधून अपहरण करुन पळुन जाणाऱ्या अपहरणकर्त्यांचा पोलिस यंत्रणा व ग्रामसुरक्षा यंत्रणा यांनी सिनेस्टाईल नाकाबंदी करुन अवघ्या एक तासात मुलाला हस्तगत केले. मात्र यावेळी अपहरणात वापरलेली कार सोडुन अपहरणकर्त्यांनी पलायन केले. त्यांचा तपास राजगड पोलिस व जिल्हा गुन्हेशाखा करत आहेत.

Loading content, please wait...
police
crime
Businessman

Related Stories

No stories found.